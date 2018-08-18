Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Макс живет в своем мире, который он, в силу эгоцентричности и некоторых девиаций в поведении, считает единственно правильным. Сказал УГ, значит УГ, а кто считает иначе, враг города и народа. До него не доходит, что у других может быть свое мнение, которое имеет право на существование. При этом тот факт, что народ голосует деньгами за другой формат жилья в спальниках, вводит его в ступор, он начинает винить неправильный народ и проклинать неправильных застройщиков, не понимая, почему семья выбирает двушку в высотке-муравейнике без модных мопов, а не однушку в "правильном" доме.
Проблема в том что народу дай волю они тут и за отнять и поделить проголосуют. На то и нужно государство что бы загонять народ в какие-то рамки. Что бывает когда у народа излишек воли мы видели в истории не раз. В том же Берне тоже можно жахнуть аркаду с ценником в 25к за квартиру и её тоже разгребут, но власти в жизни себе этого не позволят. Не задумывались почему?
9 тисяч будинків Києва - "унылое г0вн0" , а парочку інших - щось визначає ... Не смішно ? Як на мене - ось ці дебілкуваті новобудови в центрі псують набагато більше , ніж та ж Патріотика . Надзвичайно гарна стала Предславинська чи Лабораторний провулок ...
Форумчани вважають що за такі гроші повинні бути садочки, школи, підземні паркінги, метро, мости, благоустрій, поверховість до 5 поверхів.... щільність разів в 5 менша і сусідів не повинно бути видно.
Всім процвітання!
Вы когда говорите про смешные деньги за метр, то почему то умалчиваете сколько этих метров было построено. 39 домов, по Патриотике Аркада получила сверхприбыль.
Завжди цікавився, що таке надприбуток:-)
Але щодо питання. Чи отримала б аркада його збудувавши інше за ті ж гроші? Впевнений що ні. Необхідно було б додати не один долар до прайсу. А чи потрібні ті вимоги для покупців за умови додаткової оплати? Питання риторичне. Пипл хоче, але коли просять проголосувати гривнею - всі по кущам.
І це факт . Перевірено неодноразово, навіть коли створював осбб. Бажань аж шуба завертається. А підкріплення грошовими знаками - всі по кущам.
По темі. Таки на короленківській почали будувати ітт плазу. 400 тис кв офісів. Вимальовується реальний діловий центр.
Vlad442 написав:Макс живет в своем мире, который он, в силу эгоцентричности и некоторых девиаций в поведении, считает единственно правильным. Сказал УГ, значит УГ, а кто считает иначе, враг города и народа. До него не доходит, что у других может быть свое мнение, которое имеет право на существование. При этом тот факт, что народ голосует деньгами за другой формат жилья в спальниках, вводит его в ступор, он начинает винить неправильный народ и проклинать неправильных застройщиков, не понимая, почему семья выбирает двушку в высотке-муравейнике без модных мопов, а не однушку в "правильном" доме.
Проблема в том что народу дай волю они тут и за отнять и поделить проголосуют. На то и нужно государство что бы загонять народ в какие-то рамки. Что бывает когда у народа излишек воли мы видели в истории не раз. В том же Берне тоже можно жахнуть аркаду с ценником в 25к за квартиру и её тоже разгребут, но власти в жизни себе этого не позволят. Не задумывались почему?
Задумувались - тримають ціни і обмежують притік населення ...
Santehnik написав:В том же Берне тоже можно жахнуть аркаду с ценником в 25к за квартиру и её тоже разгребут, но власти в жизни себе этого не позволят. Не задумывались почему?
Кстати, забыл дополнить, наличие вот таких вот аркад и есть одна из причин почему в Киеве недвига такие копейки стоит. Рыночек действительно расставляет все по своим местам и никому не интерсен 3 милионный город где качественного жилья 0, общественных пространств 0, инфраструктуры 0, качественного сервиса кот наплакал. Не, есть конечно КАН, есть там какая-то Почтовая или еще что-то где можно потусить, есть там какие-то намеки на инфраструктуру, но это всё такие слёзы на фоне того что могло быть в городе подобного уровня.