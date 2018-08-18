RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2177217821792180

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Макс живет в своем мире, который он, в силу эгоцентричности и некоторых девиаций в поведении, считает единственно правильным. Сказал УГ, значит УГ, а кто считает иначе, враг города и народа. До него не доходит, что у других может быть свое мнение, которое имеет право на существование. При этом тот факт, что народ голосует деньгами за другой формат жилья в спальниках, вводит его в ступор, он начинает винить неправильный народ и проклинать неправильных застройщиков, не понимая, почему семья выбирает двушку в высотке-муравейнике без модных мопов, а не однушку в "правильном" доме.

Проблема в том что народу дай волю они тут и за отнять и поделить проголосуют. На то и нужно государство что бы загонять народ в какие-то рамки.
Что бывает когда у народа излишек воли мы видели в истории не раз. В том же Берне тоже можно жахнуть аркаду с ценником в 25к за квартиру и её тоже разгребут, но власти в жизни себе этого не позволят. Не задумывались почему?
Santehnik
 
Повідомлень: 172
З нами з: 17.05.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:46

Коррупционные схемы в киевских новостройках: как уберечься инвесторам?
https://www.youtube.com/watch?v=Bl6OZEDYfV4
Клаус
 
Повідомлень: 940
З нами з: 04.10.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

9 тисяч будинків Києва - "унылое г0вн0" , а парочку інших - щось визначає ... Не смішно ? Як на мене - ось ці дебілкуваті новобудови в центрі псують набагато більше , ніж та ж Патріотика . Надзвичайно гарна стала Предславинська чи Лабораторний провулок ...
Puente
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Первый написав:[

Форумчани вважають що за такі гроші повинні бути садочки, школи, підземні паркінги, метро, мости, благоустрій, поверховість до 5 поверхів.... щільність разів в 5 менша і сусідів не повинно бути видно.


Всім процвітання!

Вы когда говорите про смешные деньги за метр, то почему то умалчиваете сколько этих метров было построено. 39 домов, по Патриотике Аркада получила сверхприбыль.


Завжди цікавився, що таке надприбуток:-)

Але щодо питання. Чи отримала б аркада його збудувавши інше за ті ж гроші? Впевнений що ні. Необхідно було б додати не один долар до прайсу.
А чи потрібні ті вимоги для покупців за умови додаткової оплати? Питання риторичне. Пипл хоче, але коли просять проголосувати гривнею - всі по кущам.

І це факт . Перевірено неодноразово, навіть коли створював осбб. Бажань аж шуба завертається. А підкріплення грошовими знаками - всі по кущам.

По темі. Таки на короленківській почали будувати ітт плазу. 400 тис кв офісів.
Вимальовується реальний діловий центр.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14844
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:53

  Santehnik написав:
  Vlad442 написав:Макс живет в своем мире, который он, в силу эгоцентричности и некоторых девиаций в поведении, считает единственно правильным. Сказал УГ, значит УГ, а кто считает иначе, враг города и народа. До него не доходит, что у других может быть свое мнение, которое имеет право на существование. При этом тот факт, что народ голосует деньгами за другой формат жилья в спальниках, вводит его в ступор, он начинает винить неправильный народ и проклинать неправильных застройщиков, не понимая, почему семья выбирает двушку в высотке-муравейнике без модных мопов, а не однушку в "правильном" доме.

Проблема в том что народу дай волю они тут и за отнять и поделить проголосуют. На то и нужно государство что бы загонять народ в какие-то рамки.
Что бывает когда у народа излишек воли мы видели в истории не раз. В том же Берне тоже можно жахнуть аркаду с ценником в 25к за квартиру и её тоже разгребут, но власти в жизни себе этого не позволят. Не задумывались почему?

Задумувались - тримають ціни і обмежують притік населення ...
Puente
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:В том же Берне тоже можно жахнуть аркаду с ценником в 25к за квартиру и её тоже разгребут, но власти в жизни себе этого не позволят. Не задумывались почему?

Кстати, забыл дополнить, наличие вот таких вот аркад и есть одна из причин почему в Киеве недвига такие копейки стоит.
Рыночек действительно расставляет все по своим местам и никому не интерсен 3 милионный город где качественного жилья 0, общественных пространств 0, инфраструктуры 0, качественного сервиса кот наплакал.
Не, есть конечно КАН, есть там какая-то Почтовая или еще что-то где можно потусить, есть там какие-то намеки на инфраструктуру, но это всё такие слёзы на фоне того что могло быть в городе подобного уровня.
Santehnik
 
Повідомлень: 172
З нами з: 17.05.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:56

  Первый написав:
По темі. Таки на короленківській почали будувати ітт плазу. 400 тис кв офісів.
Вимальовується реальний діловий центр.


Всім процвітання!


Де - де було депо трамвайне ?
Puente
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2177217821792180
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Santehnik і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1675, 1676, 1677
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16766 2646713
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 жов, 2019 04:03
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8451
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184551
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15613)
31.10.2019 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.