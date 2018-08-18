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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2178217921802181

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Расскажите учителю или водителю маршрутки, что в Киеве недвига стоит копейки. Относительно местных доходов при отсутствии ипотеки совсем не копейки.

Копейки как в абсолютных, так и относительных числах.
Водитель маршрутки сейчас меньше чем за 1000 в день за руль не садится и в месяц зарабатывает ~25 тысяч грн в месяц. При ценнике в 800 тысяч за однокомнатную квартиру это 32 зарплаты.
В Берне водитель автобуса будет зарабатывать 3500-4000 евро. 32 его зарплаты это 130 тыс евро. За такие деньги в Берне ничего не купить. И даже за 200 тыс евро там ничего не купить. Поэтому водителю автобуса в Берне своя хата не светит впринципе, в то время как водитель маршрутки в Киеве если захочет - может. Другое дело что они идут чуть по другому пути и выкупают автобусы на которых они работают, а потом сдают в аренду другим водителям, им недвига малоинтересна.
Учитель чуть другая тема, школьный - да живет на минималку. Но учитель в частной школе или препод в универе это уже совсем другой уровень заработка и там уже будут варианты.
Я сейчас веду речь больше об обычном среднем человеке. В Европе многие люди никогда в жизни не жили и уже не смогут пожить в своем жилье, там оно нереально дорогое даже при их зарабоктах. У нас же у людей есть как варианты зарабывать у нас и покупать так есть варианты поехать на заработки и покупать. У них такой возможности нет.

А местные доходы - это официальная (!) средняя зарплата в Киеве равна стоимости квадратного метра в жк эконом класса. Посмотрите сколько квадратов можно купить на одну среднюю зарплату в Берлине каком-нить. И если у нас официальная средняя это такое и многие работают не по официальным зарплатам, то в Берлине таких опций нет)
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:http://www.itt-plaza.com/Картинка на будівництві схожа

ПЯТЬ башен на 1,58га
акуеть :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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