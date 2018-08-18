Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Расскажите учителю или водителю маршрутки, что в Киеве недвига стоит копейки. Относительно местных доходов при отсутствии ипотеки совсем не копейки.
Копейки как в абсолютных, так и относительных числах. Водитель маршрутки сейчас меньше чем за 1000 в день за руль не садится и в месяц зарабатывает ~25 тысяч грн в месяц. При ценнике в 800 тысяч за однокомнатную квартиру это 32 зарплаты. В Берне водитель автобуса будет зарабатывать 3500-4000 евро. 32 его зарплаты это 130 тыс евро. За такие деньги в Берне ничего не купить. И даже за 200 тыс евро там ничего не купить. Поэтому водителю автобуса в Берне своя хата не светит впринципе, в то время как водитель маршрутки в Киеве если захочет - может. Другое дело что они идут чуть по другому пути и выкупают автобусы на которых они работают, а потом сдают в аренду другим водителям, им недвига малоинтересна. Учитель чуть другая тема, школьный - да живет на минималку. Но учитель в частной школе или препод в универе это уже совсем другой уровень заработка и там уже будут варианты. Я сейчас веду речь больше об обычном среднем человеке. В Европе многие люди никогда в жизни не жили и уже не смогут пожить в своем жилье, там оно нереально дорогое даже при их зарабоктах. У нас же у людей есть как варианты зарабывать у нас и покупать так есть варианты поехать на заработки и покупать. У них такой возможности нет.
А местные доходы - это официальная (!) средняя зарплата в Киеве равна стоимости квадратного метра в жк эконом класса. Посмотрите сколько квадратов можно купить на одну среднюю зарплату в Берлине каком-нить. И если у нас официальная средняя это такое и многие работают не по официальным зарплатам, то в Берлине таких опций нет)
Vlad442 написав:Вижу не одного меня достали снобы-эстеты модными мопами и маканием к дерьмо тех, у кого нет денег на покупку/аренду ричмондов.
При чем здесь вообще модные мопы, Вы съезжаете на фетише одного эирмакса. Я же вижу, что Аркада неискушённых покупателей эконома имеет за идиотов. То есть покупателям эконома ничего не нужно, благоустройство не нужно, детские площадки не нужны, парковки не нужны (можно на детских площадках парковать и на зеленой зоне, тем более, что зеленая зона состоит из земли), да им даже перекрытия толще 160 мм не нужны, так же жители эконома от аркады не заслужили лифты даже экономную серию отисов. Кстати кгс в мордоре установил Коне. И ведь суть не в том, что Кличко разрешил строить стену в 25 этажей практически без просветов, или в том, что все вышеперечисленное не должно быть в эконом новострое, а в том, что при ужасающей плотности застройки, Аркада своих будущих жильцов держит за бы.дло. Жильцы не против
Кстати, по мойму цена всяких варшавских и аркады перед завалом была +-, но опять же масштаб всех строек аркады был намного больше. Но посмотрите на эти комплексы чисто внешне, это как небо и земля. Начиная с того, что варшавские это монолит, а не 160 мм панель.
ПС Для Первого, вопрос риторический. Кто больше заработает, условный Кан строящий в среднем 8 этажей с первоклассным благоустройством, или аркада лупящая 3 одинаковых проекта. Цена 550 долларов против 900 в 16ом году.
Рада внесла изменения в госбюджет на 2019 год Верховная Рада утвердила внесение изменений в закон "О государственном бюджете на 2019 год". Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2283 во втором чтении проголосовал 291 народный депутат.
При этом перед голосованием депутаты 292 голосами поддержали поправку, которая лишь частично оставляет схему списания долга Киева перед государственным бюджетом при направлении этих средств на строительство метро на Виноградарь, тогда как строительство моста на Троещину и замена уличного освещения из этой схемы финансирования были исключены.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157145
Это выдержка из Закона о бюджете , а именно статья 30 которую сегодня ВР порезала.
Стаття 30. Установити, що у разі здійснення у 2019 році видатків бюджету міста Києва на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі міста Києва (але не більше 1.500.000 тис. гривень), капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (але не більше 700.000 тис. гривень), об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури (але не більше 2.500.000 тис. гривень) відповідно до переліку, що погоджується Кабінетом Міністрів України, Міністерство фінансів України списує в обсязі проведених таких видатків частину зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідних видатків, але не більше залишку такої заборгованості, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
1. Міністерству фінансів з урахуванням рішення Київської міської ради від 17 грудня 2015 р. № 26/26 вчинити у 2015 році правочин щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 році, в обсязі 117393822 долари США та переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2011 році, в обсязі 233671875 доларів США до державного боргу шляхом додаткового випуску і розміщення облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року першої та другої серій з датами погашення 1 вересня 2019 р. і 1 вересня 2020 р. відповідно та додаткового випуску і розміщення державних деривативів відповідно до Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 “Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3045).
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а теперь объясню простыми словами для тех кому лень все это читать. Киев в 2005 и в 2011 года взял в долг внешних займов в сумме 117 и 233 млн.долларов США. После девала 2014-2015 годов эти долги стало сложно обслуживать. И Киев передал эти долги на баланс держ.бюджета. В результате этой сделки долг Киева перед внешними кредиторами был закрыт, но Киев остался должен бюджету Украины.
В бюджет на 2019 год заложили статью 30 , согласно которой если Киев тратит деньги на новые проекты, более указанных сумм, долги перед бюджетом списываются, но не более указанных сумм.
- метро на Виноградарь ( не более 1,5 млрд грн ) - новое освещение ( не более 700 млн грн ) - мост на Троещину ( не более 2,5 млрд грн )
Но сегодня депутаты передумали. И изменили закон о держбюджете. Осталось только метро на Виноградарь, а замена освещения, и стоительство моста на Троещину не отменил долги Киева перед держ.бюджетом. Теперь Киев деньги которые должны были пойти на освещение и мост на Троещину, должен будет перечислить в бюджет Украины.
Vlad442 написав:Вижу не одного меня достали снобы-эстеты модными мопами и маканием к дерьмо тех, у кого нет денег на покупку/аренду ричмондов.
Стесняюсь спросить, это у вас не было денег на покупку ричмондов?
походу 442й так офигел от невиданной красоты и технологичности проекта Эврика после харьковских новостроев и до сих пор не может отойти... всякие ричмонды, чикаги, рт, дх, тт и прочие тетрисы просто за гранью понимания...
кстати запилил бы 442й фотки харьковских новостроек мы бы и прозрели...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Рада внесла изменения в госбюджет на 2019 год Верховная Рада утвердила внесение изменений в закон "О государственном бюджете на 2019 год". Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2283 во втором чтении проголосовал 291 народный депутат.
При этом перед голосованием депутаты 292 голосами поддержали поправку, которая лишь частично оставляет схему списания долга Киева перед государственным бюджетом при направлении этих средств на строительство метро на Виноградарь, тогда как строительство моста на Троещину и замена уличного освещения из этой схемы финансирования были исключены.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157145
Это выдержка из Закона о бюджете , а именно статья 30 которую сегодня ВР порезала.
Стаття 30. Установити, що у разі здійснення у 2019 році видатків бюджету міста Києва на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі міста Києва (але не більше 1.500.000 тис. гривень), капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (але не більше 700.000 тис. гривень), об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури (але не більше 2.500.000 тис. гривень) відповідно до переліку, що погоджується Кабінетом Міністрів України, Міністерство фінансів України списує в обсязі проведених таких видатків частину зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідних видатків, але не більше залишку такої заборгованості, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
1. Міністерству фінансів з урахуванням рішення Київської міської ради від 17 грудня 2015 р. № 26/26 вчинити у 2015 році правочин щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 році, в обсязі 117393822 долари США та переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2011 році, в обсязі 233671875 доларів США до державного боргу шляхом додаткового випуску і розміщення облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року першої та другої серій з датами погашення 1 вересня 2019 р. і 1 вересня 2020 р. відповідно та додаткового випуску і розміщення державних деривативів відповідно до Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 “Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3045).
------------------------
а теперь объясню простыми словами для тех кому лень все это читать. Киев в 2005 и в 2011 года взял в долг внешних займов в сумме 117 и 233 млн.долларов США. После девала 2014-2015 годов эти долги стало сложно обслуживать. И Киев передал эти долги на баланс держ.бюджета. В результате этой сделки долг Киева перед внешними кредиторами был закрыт, но Киев остался должен бюджету Украины.
В бюджет на 2019 год заложили статью 30 , согласно которой если Киев тратит деньги на новые проекты, более указанных сумм, долги перед бюджетом списываются, но не более указанных сумм.
- метро на Виноградарь ( не более 1,5 млрд грн ) - новое освещение ( не более 700 млн грн ) - мост на Троещину ( не более 2,5 млрд грн )
Но сегодня депутаты передумали. И изменили закон о держбюджете. Осталось только метро на Виноградарь, а замена освещения, и стоительство моста на Троещину не отменил долги Киева перед держ.бюджетом. Теперь Киев деньги которые должны были пойти на освещение и мост на Троещину, должен будет перечислить в бюджет Украины.
Хоть что-то будет отличать отношения Киев-остальная Украина от Москва-остальная Россия.
С чего вдруг для и так небедной столицы привыкшей пилить бюджеты на разных "стройках" и "ремонтах" давать какие-то привилегии в сравнении с остальными городами?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 Крупные инфраструктурные объекты ( например мосты через Днепр ) не строят за счет местных бюджетов.
При этом Днепру выделили 200 млн на аэропорт , и Запорожью 750 млн на мост через Днепр.
Еще 200 млн грн по предложению народных депутатов выделено на проектирование и строительство аэродрома в аэропорту "Днепропетровск".
Кроме того, расходы по программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" увеличены на 1,17 млрд грн. В частности, поручено предусмотреть 750,62 млн грн по новой бюджетной программе "Строительство автотранспортной магистрали через реку Днепр в г. Запорожье".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157145
zzzzzz написав:Вкладчик1234 Крупные инфраструктурные объекты ( например мосты через Днепр ) не строят за счет местных бюджетов.
При этом Днепру выделили 200 млн на аэропорт , и Запорожью 750 млн на мост через Днепр.
Еще 200 млн грн по предложению народных депутатов выделено на проектирование и строительство аэродрома в аэропорту "Днепропетровск".
Кроме того, расходы по программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" увеличены на 1,17 млрд грн. В частности, поручено предусмотреть 750,62 млн грн по новой бюджетной программе "Строительство автотранспортной магистрали через реку Днепр в г. Запорожье".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157145
Спору нет. Но для Днепра и тем более Запорожья - это скорее исключение. А для и так небедной столицы - норма. Причём что во всех случаях особого прогресса не видно. "Мосты в Запорожье" уже "строят" лет 15-20. Не факт что достроят и сдадут, но уже на ремонт скоро нужно будет давать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
hume написав:Аркада своих будущих жильцов держит за бы.дло. Жильцы не против
Это ваша точка зрения. Пусть будет так. Жильцы не против - голосуют деньгами, власти не против - выдают все разрешения. Какой смысл человеку со стороны возмущаться, что так устроен мир? Это как говорить, что Гольф унылое говно, которое не рулится, что это издевательство над водителем, что их не нужно выпускать, а нужно делать только Панамеры.
airmax78 написав:
Vlad442 написав:Вижу не одного меня достали снобы-эстеты модными мопами и маканием к дерьмо тех, у кого нет денег на покупку/аренду ричмондов.
Стесняюсь спросить, это у вас не было денег на покупку ричмондов?
При чем тут я и мои вкусы? Рассматривайте меня, как инвестиционное крыло РН. Винтик в этой машине. Потребности людей должны быть удовлетворены наилучшим образом. Далее включается рынок и все расставляет по своим местам. Если людям больше нужно недорогое жилье, значит там выше прибыль что в продаже, что в аренде -> туда вкладываются бОльшие деньги. Значит в данный момент доступное жилье это первая потребность. Потом, когда люди наедятся, обеспеченность жильем вырастет, потребности изменятся и будет выгодней вкладываться в города-сады. Инвестор обеспечивает людей тем, что им нужно, а не тем, что придумал сам. Снобы этих небогатых конечных потребителей что метров, что аренды считают УГ наравне с домами, где они живут.