Vlad442 написав:

hume написав: Аркада своих будущих жильцов держит за бы.дло. Жильцы не против Аркада своих будущих жильцов держит за бы.дло. Жильцы не против

airmax78 написав: Vlad442 написав: Вижу не одного меня достали снобы-эстеты модными мопами и маканием к дерьмо тех, у кого нет денег на покупку/аренду ричмондов. Вижу не одного меня достали снобы-эстеты модными мопами и маканием к дерьмо тех, у кого нет денег на покупку/аренду ричмондов.

Стесняюсь спросить, это у вас не было денег на покупку ричмондов? Стесняюсь спросить, это у вас не было денег на покупку ричмондов?

Это ваша точка зрения. Пусть будет так. Жильцы не против - голосуют деньгами, власти не против - выдают все разрешения. Какой смысл человеку со стороны возмущаться, что так устроен мир? Это как говорить, что Гольф унылое говно, которое не рулится, что это издевательство над водителем, что их не нужно выпускать, а нужно делать только Панамеры.При чем тут я и мои вкусы? Рассматривайте меня, как инвестиционное крыло РН. Винтик в этой машине. Потребности людей должны быть удовлетворены наилучшим образом. Далее включается рынок и все расставляет по своим местам. Если людям больше нужно недорогое жилье, значит там выше прибыль что в продаже, что в аренде -> туда вкладываются бОльшие деньги. Значит в данный момент доступное жилье это первая потребность. Потом, когда люди наедятся, обеспеченность жильем вырастет, потребности изменятся и будет выгодней вкладываться в города-сады. Инвестор обеспечивает людей тем, что им нужно, а не тем, что придумал сам.Снобы этих небогатых конечных потребителей что метров, что аренды считают УГ наравне с домами, где они живут.