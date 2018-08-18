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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2179218021812182

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:45

  Vlad442 написав:
  hume написав:Аркада своих будущих жильцов держит за бы.дло. Жильцы не против

Это ваша точка зрения. Пусть будет так. Жильцы не против - голосуют деньгами, власти не против - выдают все разрешения. Какой смысл человеку со стороны возмущаться, что так устроен мир? Это как говорить, что Гольф унылое говно, которое не рулится, что это издевательство над водителем, что их не нужно выпускать, а нужно делать только Панамеры.
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Вижу не одного меня достали снобы-эстеты модными мопами и маканием к дерьмо тех, у кого нет денег на покупку/аренду ричмондов.

Стесняюсь спросить, это у вас не было денег на покупку ричмондов?

При чем тут я и мои вкусы? Рассматривайте меня, как инвестиционное крыло РН. Винтик в этой машине. Потребности людей должны быть удовлетворены наилучшим образом. Далее включается рынок и все расставляет по своим местам. Если людям больше нужно недорогое жилье, значит там выше прибыль что в продаже, что в аренде -> туда вкладываются бОльшие деньги. Значит в данный момент доступное жилье это первая потребность. Потом, когда люди наедятся, обеспеченность жильем вырастет, потребности изменятся и будет выгодней вкладываться в города-сады. Инвестор обеспечивает людей тем, что им нужно, а не тем, что придумал сам.
Снобы этих небогатых конечных потребителей что метров, что аренды считают УГ наравне с домами, где они живут.

Влад, это вредоносная демагогия, которую в Западной Европе уничтожили еще в 16-17м веке. Поэтому мы ездим в их города и ходим с открытыми ртами, а возвращаемся домой и первые дни испытываем стойкое отвращение от этой застройки "удовлетворяющей первичные потребности".
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:03

Немного в защиту Влада.

На фотках ниже - достроенный дом-стена в 40+ этажей, и аналогичный в процессе постройки напротив.
Комплекс подразумевает 5000+ квартир, правда между этими домами-стенами симпатичный пятачок закрытого двора, даже с открытым бассейном.

Находится в 3 минутах пешком от метро- аналог нашего академгородка.

Внимание, цена! 3000уе/метр. Однушка с поставкой через полтора года - 120куе. Трешка - 240куе.
Из плюсов - ипотека шпарит на полную, 8.5% на 30 лет минимум от 5 банков, и продажа идет через аккредитивы и эскроу-счета: риски минимальны, деньги держит банк до конца стройки, а застройщику выдает кредит и контролирует целевое использование, поэтому 99% успешного завершения стройки.

Так ли плоха Оркада на фоне этого Мордора (в прямом и переносном смысле)?

ЗЫ: всего 1500кв.м коммерческих площадей, Конговец был бы в восторге, на такую плотность не самого бедного населения.



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investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:13

  investorkiev написав:Немного в защиту Влада.

На фотках ниже - достроенный дом-стена в 40+ этажей, и аналогичный в процессе постройки напротив.
Комплекс подразумевает 5000+ квартир, правда между этими домами-стенами симпатичный пятачок закрытого двора, даже с открытым бассейном.

Находится в 3 минутах пешком от метро- аналог нашего академгородка.

Внимание, цена! 3000уе/метр. Однушка с поставкой через полтора года - 120куе. Трешка - 240куе.
Из плюсов - ипотека шпарит на полную, 8.5% на 30 лет минимум от 5 банков, и продажа идет через аккредитивы и эскроу-счета: риски минимальны, деньги держит банк до конца стройки, а застройщику выдает кредит и контролирует целевое использование, поэтому 99% успешного завершения стройки.

Так ли плоха Оркада на фоне этого Мордора (в прямом и переносном смысле)?

ЗЫ: всего 1500кв.м коммерческих площадей, Конговец был бы в восторге, на такую плотность не самого бедного населения.


Пост в защиту Влада не удался. Оркада рядом с этими домами рядом не валялась.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:42

  investorkiev написав:
Так ли плоха Оркада на фоне этого Мордора (в прямом и переносном смысле)?

З

Увы да.

ПС
Я давно понял откуда дует ветер маленьких мордороров, но, стоит отметить, что в москве развивается инфраструктура, чтоб вывезти такие комплексы. Места катастрофически не хватает, застроено все, включая все болота между городами подмосковья и непосредственно москвой. И нужно ли брать пример застройки оттуда, или все таки лучше из Польши тягать идеи.
hume
 
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