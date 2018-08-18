Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Аркада своих будущих жильцов держит за бы.дло. Жильцы не против
Это ваша точка зрения. Пусть будет так. Жильцы не против - голосуют деньгами, власти не против - выдают все разрешения. Какой смысл человеку со стороны возмущаться, что так устроен мир? Это как говорить, что Гольф унылое говно, которое не рулится, что это издевательство над водителем, что их не нужно выпускать, а нужно делать только Панамеры.
airmax78 написав:
Vlad442 написав:Вижу не одного меня достали снобы-эстеты модными мопами и маканием к дерьмо тех, у кого нет денег на покупку/аренду ричмондов.
Стесняюсь спросить, это у вас не было денег на покупку ричмондов?
При чем тут я и мои вкусы? Рассматривайте меня, как инвестиционное крыло РН. Винтик в этой машине. Потребности людей должны быть удовлетворены наилучшим образом. Далее включается рынок и все расставляет по своим местам. Если людям больше нужно недорогое жилье, значит там выше прибыль что в продаже, что в аренде -> туда вкладываются бОльшие деньги. Значит в данный момент доступное жилье это первая потребность. Потом, когда люди наедятся, обеспеченность жильем вырастет, потребности изменятся и будет выгодней вкладываться в города-сады. Инвестор обеспечивает людей тем, что им нужно, а не тем, что придумал сам. Снобы этих небогатых конечных потребителей что метров, что аренды считают УГ наравне с домами, где они живут.
Влад, это вредоносная демагогия, которую в Западной Европе уничтожили еще в 16-17м веке. Поэтому мы ездим в их города и ходим с открытыми ртами, а возвращаемся домой и первые дни испытываем стойкое отвращение от этой застройки "удовлетворяющей первичные потребности".
На фотках ниже - достроенный дом-стена в 40+ этажей, и аналогичный в процессе постройки напротив. Комплекс подразумевает 5000+ квартир, правда между этими домами-стенами симпатичный пятачок закрытого двора, даже с открытым бассейном.
Находится в 3 минутах пешком от метро- аналог нашего академгородка.
Внимание, цена! 3000уе/метр. Однушка с поставкой через полтора года - 120куе. Трешка - 240куе. Из плюсов - ипотека шпарит на полную, 8.5% на 30 лет минимум от 5 банков, и продажа идет через аккредитивы и эскроу-счета: риски минимальны, деньги держит банк до конца стройки, а застройщику выдает кредит и контролирует целевое использование, поэтому 99% успешного завершения стройки.
Так ли плоха Оркада на фоне этого Мордора (в прямом и переносном смысле)?
ЗЫ: всего 1500кв.м коммерческих площадей, Конговец был бы в восторге, на такую плотность не самого бедного населения.
На фотках ниже - достроенный дом-стена в 40+ этажей, и аналогичный в процессе постройки напротив. Комплекс подразумевает 5000+ квартир, правда между этими домами-стенами симпатичный пятачок закрытого двора, даже с открытым бассейном.
Находится в 3 минутах пешком от метро- аналог нашего академгородка.
Внимание, цена! 3000уе/метр. Однушка с поставкой через полтора года - 120куе. Трешка - 240куе. Из плюсов - ипотека шпарит на полную, 8.5% на 30 лет минимум от 5 банков, и продажа идет через аккредитивы и эскроу-счета: риски минимальны, деньги держит банк до конца стройки, а застройщику выдает кредит и контролирует целевое использование, поэтому 99% успешного завершения стройки.
Так ли плоха Оркада на фоне этого Мордора (в прямом и переносном смысле)?
ЗЫ: всего 1500кв.м коммерческих площадей, Конговец был бы в восторге, на такую плотность не самого бедного населения.
Пост в защиту Влада не удался. Оркада рядом с этими домами рядом не валялась.
investorkiev написав: Так ли плоха Оркада на фоне этого Мордора (в прямом и переносном смысле)?
З
Увы да.
ПС Я давно понял откуда дует ветер маленьких мордороров, но, стоит отметить, что в москве развивается инфраструктура, чтоб вывезти такие комплексы. Места катастрофически не хватает, застроено все, включая все болота между городами подмосковья и непосредственно москвой. И нужно ли брать пример застройки оттуда, или все таки лучше из Польши тягать идеи.
Vlad442 написав:Расскажите учителю или водителю маршрутки, что в Киеве недвига стоит копейки. Относительно местных доходов при отсутствии ипотеки совсем не копейки.
Копейки как в абсолютных, так и относительных числах. Водитель маршрутки сейчас меньше чем за 1000 в день за руль не садится и в месяц зарабатывает ~25 тысяч грн в месяц. При ценнике в 800 тысяч за однокомнатную квартиру это 32 зарплаты. В Берне водитель автобуса будет зарабатывать 3500-4000 евро. 32 его зарплаты это 130 тыс евро. За такие деньги в Берне ничего не купить. И даже за 200 тыс евро там ничего не купить. Поэтому водителю автобуса в Берне своя хата не светит впринципе, в то время как водитель маршрутки в Киеве если захочет - может. Другое дело что они идут чуть по другому пути и выкупают автобусы на которых они работают, а потом сдают в аренду другим водителям, им недвига малоинтересна. Учитель чуть другая тема, школьный - да живет на минималку. Но учитель в частной школе или препод в универе это уже совсем другой уровень заработка и там уже будут варианты. Я сейчас веду речь больше об обычном среднем человеке. В Европе многие люди никогда в жизни не жили и уже не смогут пожить в своем жилье, там оно нереально дорогое даже при их зарабоктах. У нас же у людей есть как варианты зарабывать у нас и покупать так есть варианты поехать на заработки и покупать. У них такой возможности нет.
А местные доходы - это официальная (!) средняя зарплата в Киеве равна стоимости квадратного метра в жк эконом класса. Посмотрите сколько квадратов можно купить на одну среднюю зарплату в Берлине каком-нить. И если у нас официальная средняя это такое и многие работают не по официальным зарплатам, то в Берлине таких опций нет)
Там на расклад очень сильно влияет копеечная ипотека и большая положительная миграция.
Наконец-то !!! Завтра, 1 ноября наконец-то откроют проезд через Русановскую протоку моста Метро. Я думал этот треш никогда не закончится.
Перекрытие проезжей части началось 8 сентября 2018 года. Первоначальный срок окончания работ должен был быть 14 мая 2019 года. Но в связи с затягиванием финансирования со стороны Киева, срок работ затянулся еще на 7 месяцев.
На фотках ниже - достроенный дом-стена в 40+ этажей, и аналогичный в процессе постройки напротив. Комплекс подразумевает 5000+ квартир, правда между этими домами-стенами симпатичный пятачок закрытого двора, даже с открытым бассейном.
Находится в 3 минутах пешком от метро- аналог нашего академгородка.
Внимание, цена! 3000уе/метр. Однушка с поставкой через полтора года - 120куе. Трешка - 240куе. Из плюсов - ипотека шпарит на полную, 8.5% на 30 лет минимум от 5 банков, и продажа идет через аккредитивы и эскроу-счета: риски минимальны, деньги держит банк до конца стройки, а застройщику выдает кредит и контролирует целевое использование, поэтому 99% успешного завершения стройки.
Так ли плоха Оркада на фоне этого Мордора (в прямом и переносном смысле)?
ЗЫ: всего 1500кв.м коммерческих площадей, Конговец был бы в восторге, на такую плотность не самого бедного населения.
Пост в защиту Влада не удался. Оркада рядом с этими домами рядом не валялась.
Что вы имеете в виду? Думаете это вентфасад на фотках??? Неееет!!! Это панель, облепленная какой то хренью типа декоративных кирпичиков. Ее краном поднимают и сразу на метсо устанавливают.
Вообще от технологий прозрел. Крупнейший застройщик открыл завод санузлов. Санузел делается на заводе под ключ (с плиткой, унитазом, душевой, а потом краном как-то устанавливается на место. Много квартир сдается уже с ремонтом, получше чем Оркада, но ничего особенного.
Самый крупный застройщик, одна компания- Пик- сдает в год столько жилья, сколько все застройщики в Киеве вместе взятые. За 2018 год эта компания построила 35000 квартир. Компания торгуется на бирже (кажется Ipo был в Лондоне).
vhata написав:Мальчики не ссорьтесь, вы смотрите на слона с разных сторон. Так было и будет всегда - кому хобот, кому - хвост и окрестности
Первое жилье, которе я купила - была комната в коммуналке без удобств, и была счастлива. Сейчас, если бы мне весь тот дом подарили, то подарок бы не приняла ))
Это принципиальный на самом деле вопрос. Влады не стоят перед альтернативой: жить в коммуналке или в муравейнике Оркады. Влады сознательно голосуют своими деньгами за застройку Киева унылым г0вн0м, финансируют его с котлована. А потом мы становимся виноватыми в том, что Киев похож не на Варшаву, а на Мурино - власть, оказывается, не ту выбрали. Но когда эта власть пытается этот строительный ПЦ остановить - это "политические трупы занимаются рейдерством".