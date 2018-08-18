Santehnik написав:

Vlad442 написав: Расскажите учителю или водителю маршрутки, что в Киеве недвига стоит копейки. Относительно местных доходов при отсутствии ипотеки совсем не копейки. Расскажите учителю или водителю маршрутки, что в Киеве недвига стоит копейки. Относительно местных доходов при отсутствии ипотеки совсем не копейки.

Копейки как в абсолютных, так и относительных числах.Водитель маршрутки сейчас меньше чем за 1000 в день за руль не садится и в месяц зарабатывает ~25 тысяч грн в месяц. При ценнике в 800 тысяч за однокомнатную квартиру это 32 зарплаты.В Берне водитель автобуса будет зарабатывать 3500-4000 евро. 32 его зарплаты это 130 тыс евро. За такие деньги в Берне ничего не купить. И даже за 200 тыс евро там ничего не купить. Поэтому водителю автобуса в Берне своя хата не светит впринципе, в то время как водитель маршрутки в Киеве если захочет - может. Другое дело что они идут чуть по другому пути и выкупают автобусы на которых они работают, а потом сдают в аренду другим водителям, им недвига малоинтересна.Учитель чуть другая тема, школьный - да живет на минималку. Но учитель в частной школе или препод в универе это уже совсем другой уровень заработка и там уже будут варианты.Я сейчас веду речь больше об обычном среднем человеке. В Европе многие люди никогда в жизни не жили и уже не смогут пожить в своем жилье, там оно нереально дорогое даже при их зарабоктах. У нас же у людей есть как варианты зарабывать у нас и покупать так есть варианты поехать на заработки и покупать. У них такой возможности нет.А местные доходы - это официальная (!) средняя зарплата в Киеве равна стоимости квадратного метра в жк эконом класса. Посмотрите сколько квадратов можно купить на одну среднюю зарплату в Берлине каком-нить. И если у нас официальная средняя это такое и многие работают не по официальным зарплатам, то в Берлине таких опций нет)