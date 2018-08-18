airmax78 не ищите в жизни справедливости
мое ихмо - спрос всегда будет на все, начни сторить коммуналки, и их будут покупать.
Виновен тот, кто разрешает строить.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:01
airmax78 не ищите в жизни справедливости
мое ихмо - спрос всегда будет на все, начни сторить коммуналки, и их будут покупать.
Виновен тот, кто разрешает строить.
осторожно, пишу из провинции
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
смертность в киеве превышает рождаемость
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оркада, Дбк4 - это нормальные застройщики, о чем спор не пойму.
Это ровно те дома, которые вписываются в Киев. Киев это не Вена, не Берлин, але, вы на улицу выходите вообще??
Серые, злые и грустные людишки. Ямы на дорогах. Порушенные мосты. Грязь. Потопы при дождях.
А тут нормальное новое жилье, даже утепленное, при вменяемых ценах.
Сейчас смотрю на Дбк4, руки чешутся купить.
Идеальные дома для киевлян и особенно гостей столицы.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 01:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Посты Хьюма ушли в открытый космос.
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