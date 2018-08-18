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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2180218121822183

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:01

airmax78 не ищите в жизни справедливости :)
мое ихмо - спрос всегда будет на все, начни сторить коммуналки, и их будут покупать.
Виновен тот, кто разрешает строить.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

смертность в киеве превышает рождаемость http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оркада, Дбк4 - это нормальные застройщики, о чем спор не пойму.

Это ровно те дома, которые вписываются в Киев. Киев это не Вена, не Берлин, але, вы на улицу выходите вообще??
Серые, злые и грустные людишки. Ямы на дорогах. Порушенные мосты. Грязь. Потопы при дождях.

А тут нормальное новое жилье, даже утепленное, при вменяемых ценах.

Сейчас смотрю на Дбк4, руки чешутся купить.
Идеальные дома для киевлян и особенно гостей столицы.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 01:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посты Хьюма ушли в открытый космос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:31

  airmax78 написав:Но когда эта власть пытается этот строительный ПЦ остановить - это "политические трупы занимаются рейдерством".

Покидая нас и уходя в свою реальность, вы уже не можете адекватно воспринимать информацию и последовательность событий. Сначала власть разрешила строительство квартала многоэтажных домов, потом новая власть "попыталась остановить" с явным корыстным интересом и титушками. Рейдерство и коррупционнось могут не замечать лишь вы, в силу своей предубежденности и наивности, либо какашка, в силу явной замазанности в каких-то схемах.
Vlad442
 
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