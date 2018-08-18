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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:01

airmax78 не ищите в жизни справедливости :)
мое ихмо - спрос всегда будет на все, начни сторить коммуналки, и их будут покупать.
Виновен тот, кто разрешает строить.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

смертность в киеве превышает рождаемость http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оркада, Дбк4 - это нормальные застройщики, о чем спор не пойму.

Это ровно те дома, которые вписываются в Киев. Киев это не Вена, не Берлин, але, вы на улицу выходите вообще??
Серые, злые и грустные людишки. Ямы на дорогах. Порушенные мосты. Грязь. Потопы при дождях.

А тут нормальное новое жилье, даже утепленное, при вменяемых ценах.

Сейчас смотрю на Дбк4, руки чешутся купить.
Идеальные дома для киевлян и особенно гостей столицы.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 01:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посты Хьюма ушли в открытый космос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:31

  airmax78 написав:Но когда эта власть пытается этот строительный ПЦ остановить - это "политические трупы занимаются рейдерством".

Покидая нас и уходя в свою реальность, вы уже не можете адекватно воспринимать информацию и последовательность событий. Сначала власть разрешила строительство квартала многоэтажных домов, потом новая власть "попыталась остановить" с явным корыстным интересом и титушками. Рейдерство и коррупционнось могут не замечать лишь вы, в силу своей предубежденности и наивности, либо какашка, в силу явной замазанности в каких-то схемах.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:31

  kingkongovets написав:новости с космодрома;

Віталій Кличко
55 мин. ·
Друзі! Парламент таки збирається позбавити столицю і киян коштів на розвиток міста!
Це - наше місто, це гроші його мешканців. Це - розвиток столиці! Демократичних форм відстоювання громадою своїх прав ніхто не скасовував. І, якщо парламент таки ухвалить те, що задумав, кияни, я впевнений, скажуть своє слово!

а это были ничьи деньги. и не так много. Потому Виталик не пикнул
http://nashigroshi.org/2019/11/01/komunal-nykiv-klychka-pidozriuiut-u-pryvlasnenni-koshtiv-na-okhoroni-za-17-mil-yoniv/

Комунальників Кличка підозрюють у привласненні коштів на охороні за 17 мільйонів
01.11.2019
Прокуратура вважає, що службові особи комунальних підприємств «Київпастранс», «Київське міське бюро технічної інвентаризації», «Головний інформаційно-обчислювальний центр» та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 Служби у справах дітей та сім’ї КМДА причетні до злочинної діяльності з привласнення бюджетних коштів під час охорони об’єктів київських комунальників. Про йдеться в ухвалах Печерського райсуду Києва від 24 жовтня.

В рамках єдиного кримінального провадження № 42019101060000291 від 19.09.2019 слідчі встановили, що у серпні цього року «Київпастранс» замовив дочірньому підприємству «Легіон-Безпека» надання послуг охорони 8 об’єктів комунального підприємства на загальну суму 15,29 млн грн. Слідчі встановили, що замість ДП «Легіон-Безпека» охорону здійснює «Сапсан-1».
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:32

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Ни в одном нормальном европейском государстве люди не живут в таком УГ которое строят Оркада, ДБК, и т.п.

Квартал Столипиново в Пловдиве ждет тебя со своим европейским блеском :mrgreen:


+1 :mrgreen: Сравнения с Европой страдают некорректным выбором места сравнения. Я бы дальше условных Софии/Кишинева не замахивался ;)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:38

ФГВФЛ вывалил еще 11 квартир на торги в Кристал парке.
9 однух
2 больших квартир по 160 кв.м.

https://prozorro.sale/auction/search/?s ... ll&index=3


Макс - когда уже мечту вы будете осуществлять ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Правильно, дороге і якісне житло стимулює до того що в місті лишаються жити лише ті хто за рівнем свого розвитку відповідають цьому. А високий рівень жителів формує високий рівень вимог до сервісу що надає бізнес та держава,

На днях зашёл в Фоззи на Петровке, около 19-00 вечера. Попросил нарезать сыра. Барышня, смущаясь, отказалась, сказала , что не умеет. Пришёл какой-то парень по её просьбе, в серой куртке, работник-подсобник, пошёл, одел перчатки, без фартука. Уже я отказался.
в місті лишаються жити лише ті хто за рівнем свого розвитку відповідають цьому
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:10

На месте рынка “Демеевский” построят 30-этажный “многофункциональный комплекс”
«Реконструкция» рынка «Демеевский» запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, которые ООО «Манхэттен Инвест» получило в аренду 1 марта 2018 на основании решения Киевсовета.

Киевсовет передал участки фирме в аренду на 25 лет для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий и сооружений на ул. Изюмской, 1 в связи с приобретением фирмой права собственности на эти помещения общей площадью 4613 кв м в 2017 году.

Целевое назначение указанных участков является «для строительства и обслуживания зданий торговли». Согласно МУО, застройщик это целевое назначение участка (вид использования) должен изменить, приведя его в соответствие с намерениями застройки.

Как свидетельствуют судебные решения, изменение вида использования участка фактически является изменением его целевого использования, а следовательно, в силу требований действующего законодательства, она должна осуществляться по соответствующему проекту землеустройства с соблюдением установленной процедуры.

https://oligarh.media/2019/11/01/na-mes ... -kompleks/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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