Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оркада, Дбк4 - это нормальные застройщики, о чем спор не пойму.
Это ровно те дома, которые вписываются в Киев. Киев это не Вена, не Берлин, але, вы на улицу выходите вообще?? Серые, злые и грустные людишки. Ямы на дорогах. Порушенные мосты. Грязь. Потопы при дождях.
А тут нормальное новое жилье, даже утепленное, при вменяемых ценах.
Сейчас смотрю на Дбк4, руки чешутся купить. Идеальные дома для киевлян и особенно гостей столицы.
airmax78 написав:Но когда эта власть пытается этот строительный ПЦ остановить - это "политические трупы занимаются рейдерством".
Покидая нас и уходя в свою реальность, вы уже не можете адекватно воспринимать информацию и последовательность событий. Сначала власть разрешила строительство квартала многоэтажных домов, потом новая власть "попыталась остановить" с явным корыстным интересом и титушками. Рейдерство и коррупционнось могут не замечать лишь вы, в силу своей предубежденности и наивности, либо какашка, в силу явной замазанности в каких-то схемах.
Віталій Кличко 55 мин. · Друзі! Парламент таки збирається позбавити столицю і киян коштів на розвиток міста! Це - наше місто, це гроші його мешканців. Це - розвиток столиці! Демократичних форм відстоювання громадою своїх прав ніхто не скасовував. І, якщо парламент таки ухвалить те, що задумав, кияни, я впевнений, скажуть своє слово!
Комунальників Кличка підозрюють у привласненні коштів на охороні за 17 мільйонів 01.11.2019 Прокуратура вважає, що службові особи комунальних підприємств «Київпастранс», «Київське міське бюро технічної інвентаризації», «Головний інформаційно-обчислювальний центр» та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 Служби у справах дітей та сім’ї КМДА причетні до злочинної діяльності з привласнення бюджетних коштів під час охорони об’єктів київських комунальників. Про йдеться в ухвалах Печерського райсуду Києва від 24 жовтня.
В рамках єдиного кримінального провадження № 42019101060000291 від 19.09.2019 слідчі встановили, що у серпні цього року «Київпастранс» замовив дочірньому підприємству «Легіон-Безпека» надання послуг охорони 8 об’єктів комунального підприємства на загальну суму 15,29 млн грн. Слідчі встановили, що замість ДП «Легіон-Безпека» охорону здійснює «Сапсан-1».
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Santehnik написав:Правильно, дороге і якісне житло стимулює до того що в місті лишаються жити лише ті хто за рівнем свого розвитку відповідають цьому. А високий рівень жителів формує високий рівень вимог до сервісу що надає бізнес та держава,
На днях зашёл в Фоззи на Петровке, около 19-00 вечера. Попросил нарезать сыра. Барышня, смущаясь, отказалась, сказала , что не умеет. Пришёл какой-то парень по её просьбе, в серой куртке, работник-подсобник, пошёл, одел перчатки, без фартука. Уже я отказался.
в місті лишаються жити лише ті хто за рівнем свого розвитку відповідають цьому
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
На месте рынка “Демеевский” построят 30-этажный “многофункциональный комплекс”
«Реконструкция» рынка «Демеевский» запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, которые ООО «Манхэттен Инвест» получило в аренду 1 марта 2018 на основании решения Киевсовета.
Киевсовет передал участки фирме в аренду на 25 лет для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий и сооружений на ул. Изюмской, 1 в связи с приобретением фирмой права собственности на эти помещения общей площадью 4613 кв м в 2017 году.
Целевое назначение указанных участков является «для строительства и обслуживания зданий торговли». Согласно МУО, застройщик это целевое назначение участка (вид использования) должен изменить, приведя его в соответствие с намерениями застройки.
Как свидетельствуют судебные решения, изменение вида использования участка фактически является изменением его целевого использования, а следовательно, в силу требований действующего законодательства, она должна осуществляться по соответствующему проекту землеустройства с соблюдением установленной процедуры.