Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Названы украинские города с самым опасным рынком жилья
Безопасней всего инвестировать в недвижимость в Днепре и Харькове.Наименьшее количество рисковых строек расположилось в Харькове - 42% (из 71 объекта) и Днепре - 47% (из 43 строек). Опасней всего вкладывать деньги в одесскую и киевскую недвижимость. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Monitor.Estate и «Украинского клуба недвижимости» (URE Club). 76% объектов в Одессе из 161 ЖК аналитики признали рисковыми. В Киеве таких домов 55% из 400 комплексов. В целом, говорят эксперты, по Украине более половины всех возводимых объектов (более 550 строек) подпадают под критерии рисковых строек:
Более 27% строятся без разрешения на строительные работы; 34% строятся без лицензий на осуществление строительной деятельности; 33% возводится на землях без надлежащего целевого назначения или без кадастрового номера; У 24% участников строек есть налоговый долг; 13% субъектов хозяйствования находятся на стадии исполнительного производства.
По прогнозам экспертов, ситуация на рынке недвижимости улучшится не ранее весны следующего года. Пока рынок замер в неопределенности.
Serg-ik написав:На месте рынка “Демеевский” построят 30-этажный “многофункциональный комплекс”
«Реконструкция» рынка «Демеевский» запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, которые ООО «Манхэттен Инвест» получило в аренду 1 марта 2018 на основании решения Киевсовета.
Киевсовет передал участки фирме в аренду на 25 лет для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий и сооружений на ул. Изюмской, 1 в связи с приобретением фирмой права собственности на эти помещения общей площадью 4613 кв м в 2017 году.
Целевое назначение указанных участков является «для строительства и обслуживания зданий торговли». Согласно МУО, застройщик это целевое назначение участка (вид использования) должен изменить, приведя его в соответствие с намерениями застройки.
Как свидетельствуют судебные решения, изменение вида использования участка фактически является изменением его целевого использования, а следовательно, в силу требований действующего законодательства, она должна осуществляться по соответствующему проекту землеустройства с соблюдением установленной процедуры.
Суд вирішив, що «микитасі» не розігрували скандальні тендери за 3,3 мільярди і скасував штрафи від АМКУ
Судді Господарського суду Києва Сергій Щербаков та Оксана Марченко підтримали ТОВ «Північно-український будівельний альянс» у справах за позовами проти Антимонопольного комітету, скасувавши виписані компанії 127,45 млн грн штрафів за розіграш трьох будівельних тендерів із ТОВ «Спецбуд-Плюс».
Про це свідчать рішення суду від 16 жовтня та від 30 жовтня, останнє з яких наразі не опубліковане у судовому реєстрі. суд оцінював доказову базу за своїм внутрішнім переконанням, а також – аналізував наявні докази на предмет достатності і взаємного зв’язку.
Зокрема, суд не погодився з такими доказами антимонопольників:
– Членство «Північно-українського будівельного альянсу» та «Спецбуд-Плюсу» у корпорації «Укрбуд» не може розглядатися як взаємодія та співпраця товариств між собою, адже вступ до корпорації є правом суб`єктів підприємницької діяльності на об`єднання;
– Немає причинно-наслідкового зв`язку між наданням однією компанією іншій поворотної фінансової допомоги, враховуючи що це право суб’єкта господарювання – використовувати кошти на власний розсуд;
– АМКУ встановив, що підприємства фактично здійснюють діяльність за однією адресою, але суд пояснив, що йдеться про багатоповерховий будинок, де компанії знаходяться на різних поверхах. Крім того, згідно з відомостями у ЄДР компанії-відповідачі мають різних директорів, засновників, зареєстровані за різними юридичними адресами;
– АМКУ встановив, що компанії використовують спільні засоби зв`язку та взаємоконтролюють рахунки одне одного, але суд пояснив, що на сторінках компаній в ЄДР зазначені різні номери контактних номерів;
– АМКУ встановив, що компанії ділять поміж собою одних і тих же працівників та взаємодіють через пов’язаних осіб, але суд пояснив, що чинним законодавством не заборонено фізичним особам працювати на кількох підприємствах одночасно;
– АМКУ встановив, що компанії подали тендерні пропозиції в один день та у близький проміжок часу – різниця між поданими документами учасниками по двом процедурам становить 23 хвилини у першій процедурі та 6 хвилин у другій, але суд пояснив, що в зазначений проміжок часу мають можливість надати свої пропозиції будь-які учасники торгів;
– АМКУ встановив, що компанії отримали банківські гарантії для участі у торгах в ПАТ КБ «ГЛОБУС» в один і той самий день, а номери реєстрації цих гарантій виявились послідовними, але суд пояснив, що при розгляді запитів банком жодне товариство, жодним чином не може вплинути на зміст документів, що видаються банком, а також, на номери банківських документів.
Santehnik написав:А местные доходы - это официальная (!) средняя зарплата в Киеве равна стоимости квадратного метра в жк эконом класса. Посмотрите сколько квадратов можно купить на одну среднюю зарплату в Берлине каком-нить. И если у нас официальная средняя это такое и многие работают не по официальным зарплатам, то в Берлине таких опций нет)
Не треба вигадувати ... Прекрасно купують наші емігранти житло в Європах ... Не в Парижі чи Барселоні . В невеликих містах . В кредит . Довго виплачують , але без особливих проблем . Знаю приклади - Іспанія ( Вінарос) - 2 дорослих , 2 дітей малих . Працюють фактично робітниками ( газові котли - обслуговування і касир в гіпермаркеті ) . Інший - Франція ( містечко не пам"ятаю - десь не на морі південь ) .Вона - вчителька-перекладач , він дальнобойщик , 1 дитина .