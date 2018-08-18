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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2182218321842185>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:21

  zzzzzz написав:ФГВФЛ вывалил еще 11 квартир на торги в Кристал парке.
9 однух
2 больших квартир по 160 кв.м.

https://prozorro.sale/auction/search/?s ... ll&index=3


Макс - когда уже мечту вы будете осуществлять ?

Все однухи на студию им. Довженко. Плохо. Я хочу на парк.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:31

  Оранжевый-хит сезона написав:смертность в киеве превышает рождаемость http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Заметил что в Печерском районе люди почти не умирают. Только рождаются. А переезжают умирать в Шевченковский. Все как и говорил Макс.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:31

Названы украинские города с самым опасным рынком жилья
Безопасней всего инвестировать в недвижимость в Днепре и Харькове.Наименьшее количество рисковых строек расположилось в Харькове - 42% (из 71 объекта) и Днепре - 47% (из 43 строек).
Опасней всего вкладывать деньги в одесскую и киевскую недвижимость. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Monitor.Estate и «Украинского клуба недвижимости» (URE Club).
76% объектов в Одессе из 161 ЖК аналитики признали рисковыми. В Киеве таких домов 55% из 400 комплексов.
В целом, говорят эксперты, по Украине более половины всех возводимых объектов (более 550 строек) подпадают под критерии рисковых строек:

Более 27% строятся без разрешения на строительные работы;
34% строятся без лицензий на осуществление строительной деятельности;
33% возводится на землях без надлежащего целевого назначения или без кадастрового номера;
У 24% участников строек есть налоговый долг;
13% субъектов хозяйствования находятся на стадии исполнительного производства.

По прогнозам экспертов, ситуация на рынке недвижимости улучшится не ранее весны следующего года. Пока рынок замер в неопределенности.

https://ubr.ua/market/real-estate/v-kak ... n_get_more

42% строек рисковые-это "не опасно". Что можно говорить "за всю Одессу"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:34

  Serg-ik написав:На месте рынка “Демеевский” построят 30-этажный “многофункциональный комплекс”
«Реконструкция» рынка «Демеевский» запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, которые ООО «Манхэттен Инвест» получило в аренду 1 марта 2018 на основании решения Киевсовета.

Киевсовет передал участки фирме в аренду на 25 лет для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий и сооружений на ул. Изюмской, 1 в связи с приобретением фирмой права собственности на эти помещения общей площадью 4613 кв м в 2017 году.

Целевое назначение указанных участков является «для строительства и обслуживания зданий торговли». Согласно МУО, застройщик это целевое назначение участка (вид использования) должен изменить, приведя его в соответствие с намерениями застройки.

Как свидетельствуют судебные решения, изменение вида использования участка фактически является изменением его целевого использования, а следовательно, в силу требований действующего законодательства, она должна осуществляться по соответствующему проекту землеустройства с соблюдением установленной процедуры.

https://oligarh.media/2019/11/01/na-mes ... -kompleks/

Позитив с одной стороны.
А с другой стороны место, с точки зрения транспортных заторов, проблемное. Возведение же мфк ситуацию не улучшит. Надеюсь хоть квартиры туда не впишут.

Как только реактивными темпами начал развиваться район возле оушена, соседняя местность не отстаёт.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:35

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:смертность в киеве превышает рождаемость http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Заметил что в Печерском районе люди почти не умирают. Только рождаются. А переезжают умирать в Шевченковский. Все как и говорил Макс.


Видите, в Печерском настолько всё офигенно, что даже не умирают. А вот днепровский район скоро вымрет :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:39

Новости Укрбуда
Суд вирішив, що «микитасі» не розігрували скандальні тендери за 3,3 мільярди і скасував штрафи від АМКУ


Судді Господарського суду Києва Сергій Щербаков та Оксана Марченко підтримали ТОВ «Північно-український будівельний альянс» у справах за позовами проти Антимонопольного комітету, скасувавши виписані компанії 127,45 млн грн штрафів за розіграш трьох будівельних тендерів із ТОВ «Спецбуд-Плюс».

Про це свідчать рішення суду від 16 жовтня та від 30 жовтня, останнє з яких наразі не опубліковане у судовому реєстрі.
суд оцінював доказову базу за своїм внутрішнім переконанням, а також – аналізував наявні докази на предмет достатності і взаємного зв’язку.

Зокрема, суд не погодився з такими доказами антимонопольників:

– Членство «Північно-українського будівельного альянсу» та «Спецбуд-Плюсу» у корпорації «Укрбуд» не може розглядатися як взаємодія та співпраця товариств між собою, адже вступ до корпорації є правом суб`єктів підприємницької діяльності на об`єднання;

– Немає причинно-наслідкового зв`язку між наданням однією компанією іншій поворотної фінансової допомоги, враховуючи що це право суб’єкта господарювання – використовувати кошти на власний розсуд;

– АМКУ встановив, що підприємства фактично здійснюють діяльність за однією адресою, але суд пояснив, що йдеться про багатоповерховий будинок, де компанії знаходяться на різних поверхах. Крім того, згідно з відомостями у ЄДР компанії-відповідачі мають різних директорів, засновників, зареєстровані за різними юридичними адресами;

– АМКУ встановив, що компанії використовують спільні засоби зв`язку та взаємоконтролюють рахунки одне одного, але суд пояснив, що на сторінках компаній в ЄДР зазначені різні номери контактних номерів;

– АМКУ встановив, що компанії ділять поміж собою одних і тих же працівників та взаємодіють через пов’язаних осіб, але суд пояснив, що чинним законодавством не заборонено фізичним особам працювати на кількох підприємствах одночасно;

– АМКУ встановив, що компанії подали тендерні пропозиції в один день та у близький проміжок часу – різниця між поданими документами учасниками по двом процедурам становить 23 хвилини у першій процедурі та 6 хвилин у другій, але суд пояснив, що в зазначений проміжок часу мають можливість надати свої пропозиції будь-які учасники торгів;

– АМКУ встановив, що компанії отримали банківські гарантії для участі у торгах в ПАТ КБ «ГЛОБУС» в один і той самий день, а номери реєстрації цих гарантій виявились послідовними, але суд пояснив, що при розгляді запитів банком жодне товариство, жодним чином не може вплинути на зміст документів, що видаються банком, а також, на номери банківських документів.

http://nashigroshi.org/2019/11/01/sud-v ... -vid-amku/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Видите, в Печерском настолько всё офигенно, что даже не умирают. А вот днепровский район скоро вымрет :mrgreen:

ну да, они умирают в загородных домах, а на Печерске-одни понаехи живут, которые помирать поедут на родину. А успех в рождаемости объясняется наличием роддома №7, куда едут рожать со всего города
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:43

  Santehnik написав:А местные доходы - это официальная (!) средняя зарплата в Киеве равна стоимости квадратного метра в жк эконом класса. Посмотрите сколько квадратов можно купить на одну среднюю зарплату в Берлине каком-нить. И если у нас официальная средняя это такое и многие работают не по официальным зарплатам, то в Берлине таких опций нет)

Не треба вигадувати ... Прекрасно купують наші емігранти житло в Європах ... Не в Парижі чи Барселоні . В невеликих містах . В кредит . Довго виплачують , але без особливих проблем . Знаю приклади - Іспанія ( Вінарос) - 2 дорослих , 2 дітей малих . Працюють фактично робітниками ( газові котли - обслуговування і касир в гіпермаркеті ) . Інший - Франція ( містечко не пам"ятаю - десь не на морі південь ) .Вона - вчителька-перекладач , він дальнобойщик , 1 дитина .
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:47

  hume написав:
  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:смертность в киеве превышает рождаемость http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Заметил что в Печерском районе люди почти не умирают. Только рождаются. А переезжают умирать в Шевченковский. Все как и говорил Макс.


Видите, в Печерском настолько всё офигенно, что даже не умирают. А вот днепровский район скоро вымрет :mrgreen:

В Печерском районе хочется жить. Место намоленное. Поэтому и недвига дорогая.
airmax78
 
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