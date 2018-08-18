Суд вирішив, що «микитасі» не розігрували скандальні тендери за 3,3 мільярди і скасував штрафи від АМКУ





Судді Господарського суду Києва Сергій Щербаков та Оксана Марченко підтримали ТОВ «Північно-український будівельний альянс» у справах за позовами проти Антимонопольного комітету, скасувавши виписані компанії 127,45 млн грн штрафів за розіграш трьох будівельних тендерів із ТОВ «Спецбуд-Плюс».



Про це свідчать рішення суду від 16 жовтня та від 30 жовтня, останнє з яких наразі не опубліковане у судовому реєстрі.

суд оцінював доказову базу за своїм внутрішнім переконанням, а також – аналізував наявні докази на предмет достатності і взаємного зв’язку.



Зокрема, суд не погодився з такими доказами антимонопольників:



– Членство «Північно-українського будівельного альянсу» та «Спецбуд-Плюсу» у корпорації «Укрбуд» не може розглядатися як взаємодія та співпраця товариств між собою, адже вступ до корпорації є правом суб`єктів підприємницької діяльності на об`єднання;



– Немає причинно-наслідкового зв`язку між наданням однією компанією іншій поворотної фінансової допомоги, враховуючи що це право суб’єкта господарювання – використовувати кошти на власний розсуд;



– АМКУ встановив, що підприємства фактично здійснюють діяльність за однією адресою, але суд пояснив, що йдеться про багатоповерховий будинок, де компанії знаходяться на різних поверхах. Крім того, згідно з відомостями у ЄДР компанії-відповідачі мають різних директорів, засновників, зареєстровані за різними юридичними адресами;



– АМКУ встановив, що компанії використовують спільні засоби зв`язку та взаємоконтролюють рахунки одне одного, але суд пояснив, що на сторінках компаній в ЄДР зазначені різні номери контактних номерів;



– АМКУ встановив, що компанії ділять поміж собою одних і тих же працівників та взаємодіють через пов’язаних осіб, але суд пояснив, що чинним законодавством не заборонено фізичним особам працювати на кількох підприємствах одночасно;



– АМКУ встановив, що компанії подали тендерні пропозиції в один день та у близький проміжок часу – різниця між поданими документами учасниками по двом процедурам становить 23 хвилини у першій процедурі та 6 хвилин у другій, але суд пояснив, що в зазначений проміжок часу мають можливість надати свої пропозиції будь-які учасники торгів;



– АМКУ встановив, що компанії отримали банківські гарантії для участі у торгах в ПАТ КБ «ГЛОБУС» в один і той самий день, а номери реєстрації цих гарантій виявились послідовними, але суд пояснив, що при розгляді запитів банком жодне товариство, жодним чином не може вплинути на зміст документів, що видаються банком, а також, на номери банківських документів.