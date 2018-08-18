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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2182218321842185

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:51

  Serg-ik написав:Новости Укрбуда
...
http://nashigroshi.org/2019/11/01/sud-v ... -vid-amku/

После таких депрессивных новостей у меня появляются мысли последовать примеру Реуса. В этой среде могут себя чувствовать комфортно только такие, как кака.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:52

  Serg-ik написав:Новости Укрбуда
Суд вирішив, що «микитасі» не розігрували скандальні тендери за 3,3 мільярди і скасував штрафи від АМКУ


Судді Господарського суду Києва Сергій Щербаков та Оксана Марченко підтримали ТОВ «Північно-український будівельний альянс» у справах за позовами проти Антимонопольного комітету, скасувавши виписані компанії 127,45 млн грн штрафів за розіграш трьох будівельних тендерів із ТОВ «Спецбуд-Плюс».

Про це свідчать рішення суду від 16 жовтня та від 30 жовтня, останнє з яких наразі не опубліковане у судовому реєстрі.
суд оцінював доказову базу за своїм внутрішнім переконанням, а також – аналізував наявні докази на предмет достатності і взаємного зв’язку.

Зокрема, суд не погодився з такими доказами антимонопольників:

– Членство «Північно-українського будівельного альянсу» та «Спецбуд-Плюсу» у корпорації «Укрбуд» не може розглядатися як взаємодія та співпраця товариств між собою, адже вступ до корпорації є правом суб`єктів підприємницької діяльності на об`єднання;

– Немає причинно-наслідкового зв`язку між наданням однією компанією іншій поворотної фінансової допомоги, враховуючи що це право суб’єкта господарювання – використовувати кошти на власний розсуд;

– АМКУ встановив, що підприємства фактично здійснюють діяльність за однією адресою, але суд пояснив, що йдеться про багатоповерховий будинок, де компанії знаходяться на різних поверхах. Крім того, згідно з відомостями у ЄДР компанії-відповідачі мають різних директорів, засновників, зареєстровані за різними юридичними адресами;

– АМКУ встановив, що компанії використовують спільні засоби зв`язку та взаємоконтролюють рахунки одне одного, але суд пояснив, що на сторінках компаній в ЄДР зазначені різні номери контактних номерів;

– АМКУ встановив, що компанії ділять поміж собою одних і тих же працівників та взаємодіють через пов’язаних осіб, але суд пояснив, що чинним законодавством не заборонено фізичним особам працювати на кількох підприємствах одночасно;

– АМКУ встановив, що компанії подали тендерні пропозиції в один день та у близький проміжок часу – різниця між поданими документами учасниками по двом процедурам становить 23 хвилини у першій процедурі та 6 хвилин у другій, але суд пояснив, що в зазначений проміжок часу мають можливість надати свої пропозиції будь-які учасники торгів;

– АМКУ встановив, що компанії отримали банківські гарантії для участі у торгах в ПАТ КБ «ГЛОБУС» в один і той самий день, а номери реєстрації цих гарантій виявились послідовними, але суд пояснив, що при розгляді запитів банком жодне товариство, жодним чином не може вплинути на зміст документів, що видаються банком, а також, на номери банківських документів.

http://nashigroshi.org/2019/11/01/sud-v ... -vid-amku/

Это, конечно, окуенная мотивировка у суда. Должен, просто обязан быть отдельный ад для судей, где бы с них каждый день снимали кожу, а утром у них наростала бы новая.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:53

За оцінками НБУ, у III кварталі 2019 року зростання реального ВВП України уповільнилося до 3.5% р/р (з 4,6% р/р у ІІ кварталі).
http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-zrost ... n_get_more

В третьем квартале 2019 года снижение спроса на бытовую технику составило 1,5%. ......уменьшение покупательской активности связано в первую очередь со снижением покупательской способности в стране
https://ubr.ua/market/trade/v-ukraine-n ... du-3887933

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-сентябре 2019 года составило 645,5 тыс. тонн, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила Государственная служба статистики.

https://www.unian.net/economics/agro/10 ... n_get_more

На 1 октября международные резервы Украины уменьшились на 2,6% и составили $21,4 млрд (в эквиваленте).
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... ilis-na-26

За первые 9 месяцев 2019 года Украина экспортировала товаров на общую сумму $33,03 млрд, в то время как импортировала на $38,87 млрд. Отрицательное сальдо торговли составило $5,84 млрд.
Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.
https://hromadske.ua/ru/posts/s-nachala ... rd-gosstat

Но есть исключения!!!
В ІІІ квартале, по сравнению с предыдущим, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат, проведенного компанией OLX. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Самая высокая средняя зарплата по Украине у строителей — 12,3 тысяч грн
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Должен, просто обязан быть отдельный ад для судей, где бы с них каждый день снимали кожу, а утром у них наростала бы новая.


...это будет, если кто-то доберется до внутренностей этих судей, чтобы посмотреть как выглядит "внутрышнє переконання"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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