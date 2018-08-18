Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Суд вирішив, що «микитасі» не розігрували скандальні тендери за 3,3 мільярди і скасував штрафи від АМКУ
Судді Господарського суду Києва Сергій Щербаков та Оксана Марченко підтримали ТОВ «Північно-український будівельний альянс» у справах за позовами проти Антимонопольного комітету, скасувавши виписані компанії 127,45 млн грн штрафів за розіграш трьох будівельних тендерів із ТОВ «Спецбуд-Плюс».
Про це свідчать рішення суду від 16 жовтня та від 30 жовтня, останнє з яких наразі не опубліковане у судовому реєстрі. суд оцінював доказову базу за своїм внутрішнім переконанням, а також – аналізував наявні докази на предмет достатності і взаємного зв’язку.
Зокрема, суд не погодився з такими доказами антимонопольників:
– Членство «Північно-українського будівельного альянсу» та «Спецбуд-Плюсу» у корпорації «Укрбуд» не може розглядатися як взаємодія та співпраця товариств між собою, адже вступ до корпорації є правом суб`єктів підприємницької діяльності на об`єднання;
– Немає причинно-наслідкового зв`язку між наданням однією компанією іншій поворотної фінансової допомоги, враховуючи що це право суб’єкта господарювання – використовувати кошти на власний розсуд;
– АМКУ встановив, що підприємства фактично здійснюють діяльність за однією адресою, але суд пояснив, що йдеться про багатоповерховий будинок, де компанії знаходяться на різних поверхах. Крім того, згідно з відомостями у ЄДР компанії-відповідачі мають різних директорів, засновників, зареєстровані за різними юридичними адресами;
– АМКУ встановив, що компанії використовують спільні засоби зв`язку та взаємоконтролюють рахунки одне одного, але суд пояснив, що на сторінках компаній в ЄДР зазначені різні номери контактних номерів;
– АМКУ встановив, що компанії ділять поміж собою одних і тих же працівників та взаємодіють через пов’язаних осіб, але суд пояснив, що чинним законодавством не заборонено фізичним особам працювати на кількох підприємствах одночасно;
– АМКУ встановив, що компанії подали тендерні пропозиції в один день та у близький проміжок часу – різниця між поданими документами учасниками по двом процедурам становить 23 хвилини у першій процедурі та 6 хвилин у другій, але суд пояснив, що в зазначений проміжок часу мають можливість надати свої пропозиції будь-які учасники торгів;
– АМКУ встановив, що компанії отримали банківські гарантії для участі у торгах в ПАТ КБ «ГЛОБУС» в один і той самий день, а номери реєстрації цих гарантій виявились послідовними, але суд пояснив, що при розгляді запитів банком жодне товариство, жодним чином не може вплинути на зміст документів, що видаються банком, а також, на номери банківських документів.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-сентябре 2019 года составило 645,5 тыс. тонн, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила Государственная служба статистики.
За первые 9 месяцев 2019 года Украина экспортировала товаров на общую сумму $33,03 млрд, в то время как импортировала на $38,87 млрд. Отрицательное сальдо торговли составило $5,84 млрд. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины. https://hromadske.ua/ru/posts/s-nachala ... rd-gosstat
Но есть исключения!!! В ІІІ квартале, по сравнению с предыдущим, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат, проведенного компанией OLX. Самая высокая средняя зарплата по Украине у строителей — 12,3 тысяч грн
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s