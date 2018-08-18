В тот же ад надо будет отправить и многих адвокатов, чтобы судьям нескучно было:
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:30
В тот же ад надо будет отправить и многих адвокатов, чтобы судьям нескучно было:
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:33
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:42
в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос
... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Масса вопросов:
куда трудолюбивая молодёжь ехала в такое время ? ( предположение)
Сколько человек доехало на маршрутке к метро?
Сколько человек вы видели с Айфонами?
Как Вам удалось посмотреть в телефоны людей, чтобы увидеть что они там ищут?
К скольки человекам заглянули в экран телефона?
Почему у них айфоны, неторопливая жизнь, деньги на авто и...поездка в маршрутке?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:53
не поленюсь, отвечу:
>куда трудолюбивая молодёжь ехала в такое время ? ( предположение)
на работу к 10. Один как раз говорил по телефону, что то там обсуждал по кегли пива. Зашел в ресторан возле ст.м.Льва толстого
>Сколько человек доехало на маршрутке к метро?
не считал. но все сидячие места были заняты +5-6 человек стояло
>Сколько человек вы видели с Айфонами?
80%
>Как Вам удалось посмотреть в телефоны людей, чтобы увидеть что они там ищут?
я стоял поэтому видел все
>К скольки человекам заглянули в экран телефона?
мое поле зрения захватывало экраны 6 человек
>Почему у них айфоны, неторопливая жизнь, деньги на авто и...поездка в маршрутке?
глупый вопрос
Востаннє редагувалось kivin в П'ят 01 лис, 2019 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Штирлиц никогда не был так близок к провалу
Из центра что ли ехали ?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:14
Льва толстого))
штирлиц раз в 5 лет ездит на метро
Востаннє редагувалось kivin в П'ят 01 лис, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:14
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:25
Помню был очень удивлен наличием айфона у молоденького мента в метро. Все не мог понять что с ним не так, пока глаз не зацепился на огромном яблоке на задней крышке
https://news.finance.ua/ru/news/-/459146/pravitelstvo-planiruet-postroit-nazemnoe-metro-vokrug-kieva-kriklij
"Министерство инфраструктуры планирует построить наземное метро вокруг Киева, которое будет сообщаться с метрополитеном и проходить через Троещину."
Чем бы не заниматься, лишь бы не делом. То один хочет по железке трамвай гонять, то эти фантазии рисуют.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:38
У меня 3 человека домашнего персонала, я люблю парковаться во втором ряду на Хрещатике, езжу в турпоездки сколько хочу - и то, едва удерживаюсь от эмиграции. Понимаю что такими темпами депопуляции и деиндустриализации - ничего хорошего лендлордов не ждет.
Как держатся тут остальные, и главное - за чем, я не понимаю.
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