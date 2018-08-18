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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2183218421852186

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:30

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Должен, просто обязан быть отдельный ад для судей, где бы с них каждый день снимали кожу, а утром у них наростала бы новая.


...это будет, если кто-то доберется до внутренностей этих судей, чтобы посмотреть как выглядит "внутрышнє переконання"

В тот же ад надо будет отправить и многих адвокатов, чтобы судьям нескучно было: https://kp.ua/politics/651018-khoziaeva ... honcharuka
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:33

  zzzzzz написав:
  kivin написав:
  Serg-ik написав:kivin в каком городе?

киев :mrgreen:

Вероятно вы не попали на час пик ))

ну в 9.45 сел в марштурку, в 10 уже ухал в метро...
kivin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:42

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Но когда эта власть пытается этот строительный ПЦ остановить - это "политические трупы занимаются рейдерством".

Покидая нас и уходя в свою реальность, вы уже не можете адекватно воспринимать информацию и последовательность событий. Сначала власть разрешила строительство квартала многоэтажных домов, потом новая власть "попыталась остановить" с явным корыстным интересом и титушками. Рейдерство и коррупционнось могут не замечать лишь вы, в силу своей предубежденности и наивности, либо какашка, в силу явной замазанности в каких-то схемах.

в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос :lol:
... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kivin написав:ну в 9.45 сел в марштурку, в 10 уже ухал в метро...

Масса вопросов:
куда трудолюбивая молодёжь ехала в такое время ? ( предположение)
Сколько человек доехало на маршрутке к метро?
Сколько человек вы видели с Айфонами?
Как Вам удалось посмотреть в телефоны людей, чтобы увидеть что они там ищут?
К скольки человекам заглянули в экран телефона?
Почему у них айфоны, неторопливая жизнь, деньги на авто и...поездка в маршрутке?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:53

  Serg-ik написав:
  kivin написав:ну в 9.45 сел в марштурку, в 10 уже ухал в метро...

Масса вопросов:
куда трудолюбивая молодёжь ехала в такое время ? ( предположение)
Сколько человек доехало на маршрутке к метро?
Сколько человек вы видели с Айфонами?
Как Вам удалось посмотреть в телефоны людей, чтобы увидеть что они там ищут?
К скольки человекам заглянули в экран телефона?
Почему у них айфоны, неторопливая жизнь, деньги на авто и...поездка в маршрутке?

не поленюсь, отвечу:
>куда трудолюбивая молодёжь ехала в такое время ? ( предположение)
на работу к 10. Один как раз говорил по телефону, что то там обсуждал по кегли пива. Зашел в ресторан возле ст.м.Льва толстого
>Сколько человек доехало на маршрутке к метро?
не считал. но все сидячие места были заняты +5-6 человек стояло
>Сколько человек вы видели с Айфонами?
80%
>Как Вам удалось посмотреть в телефоны людей, чтобы увидеть что они там ищут?
я стоял поэтому видел все
>К скольки человекам заглянули в экран телефона?
мое поле зрения захватывало экраны 6 человек
>Почему у них айфоны, неторопливая жизнь, деньги на авто и...поездка в маршрутке?
глупый вопрос
Востаннє редагувалось kivin в П'ят 01 лис, 2019 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kivin написав:Зашел в ресторан возле ст.м.Львовская пл.

Штирлиц никогда не был так близок к провалу

Из центра что ли ехали ?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:14

  Serg-ik написав:
  kivin написав:Зашел в ресторан возле ст.м.Львовская пл.

Штирлиц никогда не был так близок к провалу

Из центра что ли ехали ?

Льва толстого))
штирлиц раз в 5 лет ездит на метро
Востаннє редагувалось kivin в П'ят 01 лис, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:14

  Serg-ik написав:
  kivin написав:Зашел в ресторан возле ст.м.Львовская пл.

Штирлиц никогда не был так близок к провалу

Из центра что ли ехали ?

Моя любимая станция метро. Тоже обычно на ней сажусь.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:25

  Serg-ik написав:Почему у них айфоны, неторопливая жизнь, деньги на авто и...поездка в маршрутке?


Помню был очень удивлен наличием айфона у молоденького мента в метро. Все не мог понять что с ним не так, пока глаз не зацепился на огромном яблоке на задней крышке :mrgreen:
https://news.finance.ua/ru/news/-/459146/pravitelstvo-planiruet-postroit-nazemnoe-metro-vokrug-kieva-kriklij
"Министерство инфраструктуры планирует построить наземное метро вокруг Киева, которое будет сообщаться с метрополитеном и проходить через Троещину."
Чем бы не заниматься, лишь бы не делом. То один хочет по железке трамвай гонять, то эти фантазии рисуют.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:38

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:Новости Укрбуда
...
http://nashigroshi.org/2019/11/01/sud-v ... -vid-amku/

После таких депрессивных новостей у меня появляются мысли последовать примеру Реуса. В этой среде могут себя чувствовать комфортно только такие, как кака.


У меня 3 человека домашнего персонала, я люблю парковаться во втором ряду на Хрещатике, езжу в турпоездки сколько хочу - и то, едва удерживаюсь от эмиграции. Понимаю что такими темпами депопуляции и деиндустриализации - ничего хорошего лендлордов не ждет.

Как держатся тут остальные, и главное - за чем, я не понимаю.
investorkiev
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