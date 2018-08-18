Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
TylerTruman_ написав:в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос ... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку
Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.
investorkiev написав:не дал 10куе любовнице на покупку квартиры.
я даже догадываюсь почему:
Задержанный в Харьковской области за попытку подкупить детектива Национального антикоррупционного бюро Украины председатель Гутянского лесхоза Виктор Сыса перепутал пакеты с деньгами.
Об этом 31 октября во время круглого стола в пресс-центре "Украинского кризисного медиа-центра" заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.
"Лесник, который был приглашен президентом после визита в Харьков, как раз вчера (30 октября. - Ред.) предлагал детективу НАБУ 100 тыс. Почему-то принес 110 тыс. Даже не знаем, почему. Затем, когда детектив под запись набрал его и сказал, а чего 110? "Да, я перепутал пакеты ...". Такой интересный персонаж", – рассказал Сытник.
TylerTruman_ написав:в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос ... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку
Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.
Треба бачити перспективу. Чому б не купити хрущика у ласій локації, наприклад, біля М. Лук"янівська та Дорогожичі, М.Дружби народів та Печерська ?? Це правильна і безпрограшна інвестиція. Після неминучого впровадження програми реновації, нові квартири на місці хруща коштуватимуть у рази дорожче. А поки очікуєш, здаєш в оренду років 15-ть. За цей час і вкладені гроші відіб"єш, і трохи заробиш. А у новобудові оренда буде вищою, за бажанням - продаж і жирування у пенсійному віці. ТРИ "Л" - наше все.
ihorkyiv написав:Після неминучого впровадження програми реновації, нові квартири на місці хруща коштуватимуть у рази дорожче. А поки очікуєш, здаєш в оренду років 15-ть. За цей час і вкладені гроші відіб"єш, і трохи заробиш. А у новобудові оренда буде вищо
Если хата окупиться, то в новострое придётся делать ремонт на всю сумму, что будет получена от аренды за 15 лет. Жизнь дорожает)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
ihorkyiv написав:Після неминучого впровадження програми реновації, нові квартири на місці хруща коштуватимуть у рази дорожче. А поки очікуєш, здаєш в оренду років 15-ть. За цей час і вкладені гроші відіб"єш, і трохи заробиш. А у новобудові оренда буде вищо
Если хата окупиться, то в новострое придётся делать ремонт на всю сумму, что будет получена от аренды за 15 лет. Жизнь дорожает)))
За проектом закону про реновацію нові квартири надаватимуться власникам старого житла уже з ремонтом, що для початкової оренди - НОРМАС. А у подальшому робити жирний ремонт чи ні - справа прогнозу і фінансового розрахунку. Головне - вічна чудова локація і новий будинок. Зауважу для скептиків: РЕНОВАЦІЯ у столиці НЕМИНУЧА.