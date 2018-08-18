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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2185218621872188>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:19

  TylerTruman_ написав:в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос :lol:
... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку :mrgreen:

Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Должен, просто обязан быть отдельный ад для судей

у судей пенсия от 45кгрн/мес, реальный ад...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:48

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Должен, просто обязан быть отдельный ад для судей

у судей пенсия от 45кгрн/мес, реальный ад...

Это правильная пенсия. Но за такие "внутренние перконання" их лолжны лишать должности без содержания.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По теме недвижимости: вон даже нардеп Яременко, прославившийся перепиской с бабами, не дал 10куе любовнице на покупку квартиры. Написал: "Люда, це набагато вище моих можливостей". Явно не ЦА Тетриса
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:не дал 10куе любовнице на покупку квартиры.

я даже догадываюсь почему:

Задержанный в Харьковской области за попытку подкупить детектива Национального антикоррупционного бюро Украины председатель Гутянского лесхоза Виктор Сыса перепутал пакеты с деньгами.

Об этом 31 октября во время круглого стола в пресс-центре "Украинского кризисного медиа-центра" заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.


"Лесник, который был приглашен президентом после визита в Харьков, как раз вчера (30 октября. - Ред.) предлагал детективу НАБУ 100 тыс. Почему-то принес 110 тыс. Даже не знаем, почему. Затем, когда детектив под запись набрал его и сказал, а чего 110? "Да, я перепутал пакеты ...". Такой интересный персонаж", – рассказал Сытник.
Источник: https://censor.net.ua/v3157240
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:12

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос :lol:
... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку :mrgreen:

Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.

Треба бачити перспективу. Чому б не купити хрущика у ласій локації, наприклад, біля М. Лук"янівська та Дорогожичі, М.Дружби народів та Печерська ?? Це правильна і безпрограшна інвестиція. Після неминучого впровадження програми реновації, нові квартири на місці хруща коштуватимуть у рази дорожче. А поки очікуєш, здаєш в оренду років 15-ть. За цей час і вкладені гроші відіб"єш, і трохи заробиш. А у новобудові оренда буде вищою, за бажанням - продаж і жирування у пенсійному віці. ТРИ "Л" - наше все.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Після неминучого впровадження програми реновації, нові квартири на місці хруща коштуватимуть у рази дорожче. А поки очікуєш, здаєш в оренду років 15-ть. За цей час і вкладені гроші відіб"єш, і трохи заробиш. А у новобудові оренда буде вищо

Если хата окупиться, то в новострое придётся делать ремонт на всю сумму, что будет получена от аренды за 15 лет. Жизнь дорожает)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В тот же ад надо будет отправить и многих адвокатов, чтобы судьям нескучно было: https://kp.ua/politics/651018-khoziaeva ... honcharuka


Что он несёт?
Адвокат подчеркнул, что владельцы квартиры подали в суд не только на премьер-министра, но и на все городские органы власти, участвовавшие в демонтаже надстройки – включая КГГА.

- По данному факту на премьер-министра Гончарука мы подали заявление в полицию. Это явное превышение должностных полномочий: премьер-министр не должен опускаться до уровня проблем градостроения.

Не понять: то ли опустился, то ли превысил. Тот еще адвокат.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:28

  Serg-ik написав:
  ihorkyiv написав:Після неминучого впровадження програми реновації, нові квартири на місці хруща коштуватимуть у рази дорожче. А поки очікуєш, здаєш в оренду років 15-ть. За цей час і вкладені гроші відіб"єш, і трохи заробиш. А у новобудові оренда буде вищо

Если хата окупиться, то в новострое придётся делать ремонт на всю сумму, что будет получена от аренды за 15 лет. Жизнь дорожает)))

За проектом закону про реновацію нові квартири надаватимуться власникам старого житла уже з ремонтом, що для початкової оренди - НОРМАС. А у подальшому робити жирний ремонт чи ні - справа прогнозу і фінансового розрахунку. Головне - вічна чудова локація і новий будинок. Зауважу для скептиків: РЕНОВАЦІЯ у столиці НЕМИНУЧА.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:30

  airmax78 написав:Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.

А людей куда?
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