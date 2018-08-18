За чей счёт? За счёт покупанов, которые будут покупать квартиры в новых домах?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За чей счёт? За счёт покупанов, которые будут покупать квартиры в новых домах?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:42
За рахунок великих інвесторів і міського бюджету. Дрібні інвестори та покупці матимуть справу з відділами продажів великих інвесторів, які започаткують реалізацію проектів за власний кошт і за підтримки міської влади.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:48
Пусть больше работают,МБА заимеют,а потом купят тетрисы и ричмонды,но в них не живут,сделают за штуки у.е. дизайн проекты,а потом продадут с полтосиками,а в это время смиренно будут снимать клоповники и рассуждать о мопах и как чётко видно небо,когда тебя поставили на табуретки возле подъезда(((
По ценам,смотрю цены откатились,больше предложений по тем объектам что мониторю,видимо реально стали понимать,что не будет никаких прорывов и ракет,максимум прорыв канализации в съёмном шлаке у эстетов)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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