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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2185218621872188

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:РЕНОВАЦІЯ у столиці НЕМИНУЧА

За чей счёт? За счёт покупанов, которые будут покупать квартиры в новых домах?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:42

  Serg-ik написав:
  ihorkyiv написав:РЕНОВАЦІЯ у столиці НЕМИНУЧА

За чей счёт? За счёт покупанов, которые будут покупать квартиры в новых домах?

За рахунок великих інвесторів і міського бюджету. Дрібні інвестори та покупці матимуть справу з відділами продажів великих інвесторів, які започаткують реалізацію проектів за власний кошт і за підтримки міської влади.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:48

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.

А людей куда?


Пусть больше работают,МБА заимеют,а потом купят тетрисы и ричмонды,но в них не живут,сделают за штуки у.е. дизайн проекты,а потом продадут с полтосиками,а в это время смиренно будут снимать клоповники и рассуждать о мопах и как чётко видно небо,когда тебя поставили на табуретки возле подъезда(((

По ценам,смотрю цены откатились,больше предложений по тем объектам что мониторю,видимо реально стали понимать,что не будет никаких прорывов и ракет,максимум прорыв канализации в съёмном шлаке у эстетов)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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