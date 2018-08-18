Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:03

Serg-ik написав: ihorkyiv написав: РЕНОВАЦІЯ у столиці НЕМИНУЧА РЕНОВАЦІЯ у столиці НЕМИНУЧА

За чей счёт? За счёт покупанов, которые будут покупать квартиры в новых домах? За чей счёт? За счёт покупанов, которые будут покупать квартиры в новых домах?

Серж, никакой реновации не будет. Не бывает реновации в самой бедной стране Европы.Даже в странах побогаче реновация очень редка, почти нет ее.В Риге чето не посносили столетние дома.По факту, даже в Мск, где метр новостроя в центре стоит 30куе, реновация буксует, хотя понемногу и идет. Но это потому что там власть может положить болт на жителей хрущей с их хотелками/не хотелками переезжать.У нас все взаимодействие между жильцами заканчивается на попытке перекрасить перила на лестнице в другой цвет. Особенно если на это нужно скинуться по 50грн с квартиры. ПерПох об этом часто пишет.Так что Серж, не комплексуйте, покупайте пока хоть чтото можете себе позволить, пока РАКЕТА не взлетела на околоземную орбиту.