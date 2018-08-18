За чей счёт? За счёт покупанов, которые будут покупать квартиры в новых домах?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За чей счёт? За счёт покупанов, которые будут покупать квартиры в новых домах?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:42
За рахунок великих інвесторів і міського бюджету. Дрібні інвестори та покупці матимуть справу з відділами продажів великих інвесторів, які започаткують реалізацію проектів за власний кошт і за підтримки міської влади.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:48
Пусть больше работают,МБА заимеют,а потом купят тетрисы и ричмонды,но в них не живут,сделают за штуки у.е. дизайн проекты,а потом продадут с полтосиками,а в это время смиренно будут снимать клоповники и рассуждать о мопах и как чётко видно небо,когда тебя поставили на табуретки возле подъезда(((
По ценам,смотрю цены откатились,больше предложений по тем объектам что мониторю,видимо реально стали понимать,что не будет никаких прорывов и ракет,максимум прорыв канализации в съёмном шлаке у эстетов)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:03
Серж, никакой реновации не будет. Не бывает реновации в самой бедной стране Европы.
Даже в странах побогаче реновация очень редка, почти нет ее.
В Риге чето не посносили столетние дома.
По факту, даже в Мск, где метр новостроя в центре стоит 30куе, реновация буксует, хотя понемногу и идет. Но это потому что там власть может положить болт на жителей хрущей с их хотелками/не хотелками переезжать.
У нас все взаимодействие между жильцами заканчивается на попытке перекрасить перила на лестнице в другой цвет. Особенно если на это нужно скинуться по 50грн с квартиры. ПерПох об этом часто пишет.
Так что Серж, не комплексуйте, покупайте пока хоть чтото можете себе позволить, пока РАКЕТА не взлетела на околоземную орбиту.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:11
"ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ СИРЕЦЬ В МЕЖАХ ВУЛ. РИЗЬКА, О.ТЕЛІГИ, БАКИНСЬКА, ЧАПЛИГІНА, ЯСНОГІРСЬКА, КОТОВСЬКОГО, ЩУСЕВА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, 2019" kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/dTFH6ZFP.pdf
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та в планах уже метро на Троещину и на Веник лет 20 как построено.
Сколько хрущей уже снесено в рамках ренновации? То то же.
Тем более не на Печерске, а на Телиги, где метр в новострое можно инвестировать по 900$?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:25
Вообще не понимаю, кто эти коррупционеры, гребущие Тетрисы с Чикагами и прочими РТ как горячие пирожки. Все чаще у меня в голове загорается красным неоновым светом надпись: "Громадянська конфіскація".
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:30
Классно написали! Не в бровь, а в глаз! Предыдущий оператор учетки AirMax - оборзевший офисный планктон. Его уволили. Он больше писать с этой учетки не будет.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:37
Наталочко, кому як не вам, інвестору у крушу, знати, що таке реалізація проектів за державно-громадський кошт (метро, мости, дороги тощо) і за гроші інвесторів (великих чи дрібних). Київ не гумовий, місць для житлової забудови з кожним роком меншає. Настане критичний момент, коли великому інвестору буде вигідніше знести і забудувати умовні дорогожичі-лук"янівки, ніж тягнути нові квартали до Коростишева, Білої Церкви, Борисполя тощо. Ну, пийте вже щось від скептицизму. Це ж ви пляшку віскі зекономили чи помиляюся щодо особи ??
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:39
Инвесторы-мечтатели, а не потеряет ли столица Киев, приставку столица, ежели от Украины останется областей 13-15? Не забудут ли о реновациях лет на надцать тогда?
А такой сценарий вполне возможен. Полномаштабное наступление, мир (Европа) выразит очередной раз соболезнования, и все остальное наши проблемы.
Много тут форумчан-киевлян готовых "условным завтра" полечь под русским градом? Или придется соглашаться на мир любой ценой?
В таком вероятном случае, почему не Львову быть столицей тогда?
Допустим, оккупации дойдет км за 30-50 от Киева? Какой здравомыслящий политик будет столицу держать так близко от фронта?
Какая вообще ракета и реновация тогда? Сколько в Киеве в таком случае будет стоить недвижимость?
зы. Смотрю история людей вообще ничему не учит. Либо мы падем, либо рашка. Но, имхо, у нас шансов опять больше.
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