Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
TylerTruman_ написав:в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос ... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку
Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.
этому дому всего 10 лет, а уже шлак это не эконом, это монолит с заполнением красным кирпичем я вам уже сотни раз говорил - не стоит все обобщать и быть таким категоричным, это признак не очень сильного (мягко говоря) интеллекта
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
ihorkyiv написав:Настане критичний момент, коли великому інвестору буде вигідніше знести і забудувати умовні дорогожичі-лук"янівки, ніж тягнути нові квартали до Коростишева, Білої Церкви, Борисполя тощо
Что значит "тянуть новые кварталы"? Их никто не тянет, их просто строят в чистом поле у ближайшей трубы с водой и дороги. Разве за окружной не так построено? Всё разгребли, а выезд оттуда-ад. О садике и школе -не мечтайте
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
ihorkyiv написав:Настане критичний момент, коли великому інвестору буде вигідніше знести і забудувати умовні дорогожичі-лук"янівки, ніж тягнути нові квартали до Коростишева, Білої Церкви, Борисполя тощо
Что значит "тянуть новые кварталы"? Их никто не тянет, их просто строят в чистом поле у ближайшей трубы с водой и дороги. Разве за окружной не так построено? Всё разгребли, а выезд оттуда-ад. О садике и школе -не мечтайте
А я про ЩО ??? На прицентральних лук"янівці-дорогожичах завдяки затишному хрущику після реновації, за 15-20 років, матимете новий будинок, наявні нині + нові школи і садочки, метро та усі задоволення реального Києва, до речі, зі славетною історією: ДорогожИчі як митно-військовий форпост Києва згадується у літописі від 980-го року.
TylerTruman_ написав:в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос ... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку
Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.
этому дому всего 10 лет, а уже шлак это не эконом, это монолит с заполнением красным кирпичем я вам уже сотни раз говорил - не стоит все обобщать и быть таким категоричным, это признак не очень сильного (мягко говоря) интеллекта
Этот шлак тоже под снос. О каком интеллекте речь? Сейчас ценится только эмоциональный интеллект.