Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:52

airmax78 написав: TylerTruman_ написав: в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос

... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку

Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос. Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.



этому дому всего 10 лет, а уже шлак

это не эконом, это монолит с заполнением красным кирпичем

я вам уже сотни раз говорил - не стоит все обобщать и быть таким категоричным, это признак не очень сильного (мягко говоря) интеллекта











Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.