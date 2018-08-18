Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:53

airmax78

как думаете, на этом повороте, который более 90 градусов, как скоро будет первый влёт в отбойник?

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s