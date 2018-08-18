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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2187218821892190>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:52

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос :lol:
... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку :mrgreen:

Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.


этому дому всего 10 лет, а уже шлак
это не эконом, это монолит с заполнением красным кирпичем
я вам уже сотни раз говорил - не стоит все обобщать и быть таким категоричным, это признак не очень сильного (мягко говоря) интеллекта





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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Настане критичний момент, коли великому інвестору буде вигідніше знести і забудувати умовні дорогожичі-лук"янівки, ніж тягнути нові квартали до Коростишева, Білої Церкви, Борисполя тощо

Что значит "тянуть новые кварталы"? Их никто не тянет, их просто строят в чистом поле у ближайшей трубы с водой и дороги. Разве за окружной не так построено? Всё разгребли, а выезд оттуда-ад. О садике и школе -не мечтайте
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:10

  Serg-ik написав:
  ihorkyiv написав:Настане критичний момент, коли великому інвестору буде вигідніше знести і забудувати умовні дорогожичі-лук"янівки, ніж тягнути нові квартали до Коростишева, Білої Церкви, Борисполя тощо

Что значит "тянуть новые кварталы"? Их никто не тянет, их просто строят в чистом поле у ближайшей трубы с водой и дороги. Разве за окружной не так построено? Всё разгребли, а выезд оттуда-ад. О садике и школе -не мечтайте

А я про ЩО ??? На прицентральних лук"янівці-дорогожичах завдяки затишному хрущику після реновації, за 15-20 років, матимете новий будинок, наявні нині + нові школи і садочки, метро та усі задоволення реального Києва, до речі, зі славетною історією: ДорогожИчі як митно-військовий форпост Києва згадується у літописі від 980-го року.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:12

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос :lol:
... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку :mrgreen:

Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.


этому дому всего 10 лет, а уже шлак
это не эконом, это монолит с заполнением красным кирпичем
я вам уже сотни раз говорил - не стоит все обобщать и быть таким категоричным, это признак не очень сильного (мягко говоря) интеллекта

Этот шлак тоже под снос.
О каком интеллекте речь? Сейчас ценится только эмоциональный интеллект.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Теперь жильцам Министерского будет веселее: https://news.finance.ua/ru/news/-/45908 ... rogi-video
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:27

  airmax78 написав:Теперь жильцам Министерского будет веселее: https://news.finance.ua/ru/news/-/45908 ... rogi-video


Из комментов к статье:

Виталик, держись за этого спичрайтера. Столько звучной воды, к которой по факту не придолбаться (ибо не ложь) про кусок асфальта длиной полкилометра, который строился три года - это круто)
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:53

airmax78
как думаете, на этом повороте, который более 90 градусов, как скоро будет первый влёт в отбойник?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:58

investorkiev там еще комментарий про стоимость: 1,125 млрд за 1,8 км. С такими рачительными хозяевами никаких денег не хватит на строительство метро на Веник. 1,8 км туннелей будет гораздо дороже стоить. Даже статья 30 закона о госбюджете не поможет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:08

airmax78
Всё как Вы хотели: две комнаты и большая кухня-гостинная, и прицентралье...и цена -"недорого": 130 за 95 метров. Черновола.
https://www.olx.ua/obyavlenie/chernovola-29a-zhk-zlatoustovskiy-3h-komnatnaya-95kv-m-bez-komissii-IDDo7qm.html#993fe775e9;promoted
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.
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