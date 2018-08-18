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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2187218821892190

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:50

  Castaneda написав:Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.

О боги... Геос, воздух над ДН па 2000 за метр?! Куда мы котимся? Я не захотел покупать па 1300 за метр. Как можно брать у Геоса на такой стадии па2000? Я не понимаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:59

  Serg-ik написав:airmax78
Всё как Вы хотели: две комнаты и большая кухня-гостинная, и прицентралье...и цена -"недорого": 130 за 95 метров. Черновола.
https://www.olx.ua/obyavlenie/chernovola-29a-zhk-zlatoustovskiy-3h-komnatnaya-95kv-m-bez-komissii-IDDo7qm.html#993fe775e9;promoted

Я сильно сузил границы прицентралья с тех пор. +тут отсутствуют модные мопы, венфасад, лифт в паркинг, вид (но шторы решают). А формой комнат можно пытать дизайнеров, плиточников и мебельщиков. До смерти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:02

  airmax78 написав:
  Castaneda написав:Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.

О боги... Геос, воздух над ДН па 2000 за метр?! Куда мы котимся? Я не захотел покупать па 1300 за метр. Как можно брать у Геоса на такой стадии па2000? Я не понимаю.

Ну а сколько должен стоить метр в таком ЖК? В том же авеню 14-16 напротив цена 1.5-3к за м2 (на ЛУНе) Это же будет жилье класом повыше, с дипломатическими представительствами, дезигном и прочими плюшками.
Castaneda
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:11

  Castaneda написав:
  airmax78 написав:
  Castaneda написав:Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.

О боги... Геос, воздух над ДН па 2000 за метр?! Куда мы котимся? Я не захотел покупать па 1300 за метр. Как можно брать у Геоса на такой стадии па2000? Я не понимаю.

Ну а сколько должен стоить метр в таком ЖК? В том же авеню 14-16 напротив цена 1.5-3к за м2 (на ЛУНе) Это же будет жилье класом повыше, с дипломатическими представительствами, дезигном и прочими плюшками.

Шо?? Какие 3куе в 14-16?! Я не знаю сколько оно должно стоить. Но все что вы перечислили - это можно было бы закладывать в цену с КАНом, Сагой или Таряном. Что в итоге получится у Геоса - не знает даже сам Геос.
PS Уже понимаю, что Ричмонд отдал практически даром. Сомилитарк, фиксим еще один полтосик к моим лосям - теперь в виде недополученной прибыли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:28

https://news.finance.ua/ru/news/-/45912 ... am-fizlits - совсем охренели. Как платить аренду с этих процентов?!
airmax78
 
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