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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:50
Castaneda написав:
Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.
О боги... Геос, воздух над ДН па 2000 за метр?! Куда мы котимся? Я не захотел покупать па 1300 за метр. Как можно брать у Геоса на такой стадии па2000? Я не понимаю.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:59
Я сильно сузил границы прицентралья с тех пор. +тут отсутствуют модные мопы, венфасад, лифт в паркинг, вид (но шторы решают). А формой комнат можно пытать дизайнеров, плиточников и мебельщиков. До смерти.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:02
airmax78 написав: Castaneda написав:
Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.
О боги... Геос, воздух над ДН па 2000 за метр?! Куда мы котимся? Я не захотел покупать па 1300 за метр. Как можно брать у Геоса на такой стадии па2000? Я не понимаю.
Ну а сколько должен стоить метр в таком ЖК? В том же авеню 14-16 напротив цена 1.5-3к за м2 (на ЛУНе) Это же будет жилье класом повыше, с дипломатическими представительствами, дезигном и прочими плюшками.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:11
Castaneda написав: airmax78 написав: Castaneda написав:
Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.
О боги... Геос, воздух над ДН па 2000 за метр?! Куда мы котимся? Я не захотел покупать па 1300 за метр. Как можно брать у Геоса на такой стадии па2000? Я не понимаю.
Ну а сколько должен стоить метр в таком ЖК? В том же авеню 14-16 напротив цена 1.5-3к за м2 (на ЛУНе) Это же будет жилье класом повыше, с дипломатическими представительствами, дезигном и прочими плюшками.
Шо?? Какие 3куе в 14-16?! Я не знаю сколько оно должно стоить. Но все что вы перечислили - это можно было бы закладывать в цену с КАНом, Сагой или Таряном. Что в итоге получится у Геоса - не знает даже сам Геос.
PS Уже понимаю, что Ричмонд отдал практически даром. Сомилитарк, фиксим еще один полтосик к моим лосям - теперь в виде недополученной прибыли.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:28
https://news.finance.ua/ru/news/-/45912 ... am-fizlits
- совсем охренели. Как платить аренду с этих процентов?!
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