Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Castaneda написав:Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.
О боги... Геос, воздух над ДН па 2000 за метр?! Куда мы котимся? Я не захотел покупать па 1300 за метр. Как можно брать у Геоса на такой стадии па2000? Я не понимаю.
Я сильно сузил границы прицентралья с тех пор. +тут отсутствуют модные мопы, венфасад, лифт в паркинг, вид (но шторы решают). А формой комнат можно пытать дизайнеров, плиточников и мебельщиков. До смерти.
Castaneda написав:Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.
О боги... Геос, воздух над ДН па 2000 за метр?! Куда мы котимся? Я не захотел покупать па 1300 за метр. Как можно брать у Геоса на такой стадии па2000? Я не понимаю.
Ну а сколько должен стоить метр в таком ЖК? В том же авеню 14-16 напротив цена 1.5-3к за м2 (на ЛУНе) Это же будет жилье класом повыше, с дипломатическими представительствами, дезигном и прочими плюшками.
Castaneda написав:Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.
О боги... Геос, воздух над ДН па 2000 за метр?! Куда мы котимся? Я не захотел покупать па 1300 за метр. Как можно брать у Геоса на такой стадии па2000? Я не понимаю.
Ну а сколько должен стоить метр в таком ЖК? В том же авеню 14-16 напротив цена 1.5-3к за м2 (на ЛУНе) Это же будет жилье класом повыше, с дипломатическими представительствами, дезигном и прочими плюшками.
Шо?? Какие 3куе в 14-16?! Я не знаю сколько оно должно стоить. Но все что вы перечислили - это можно было бы закладывать в цену с КАНом, Сагой или Таряном. Что в итоге получится у Геоса - не знает даже сам Геос. PS Уже понимаю, что Ричмонд отдал практически даром. Сомилитарк, фиксим еще один полтосик к моим лосям - теперь в виде недополученной прибыли.
investorkiev написав: Так ли плоха Оркада на фоне этого Мордора (в прямом и переносном смысле)?
З
Увы да.
ПС Я давно понял откуда дует ветер маленьких мордороров, но, стоит отметить, что в москве развивается инфраструктура, чтоб вывезти такие комплексы. Места катастрофически не хватает, застроено все, включая все болота между городами подмосковья и непосредственно москвой. И нужно ли брать пример застройки оттуда, или все таки лучше из Польши тягать идеи.
Про Маскву , насколько мне известно, при всех их маскальских недостатках , в Ботаническом саду , на ВДНХ , на землях сельхоз академии возле м.Петровско-Разумовской ани не строят.
Castaneda написав:Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.
упс, разрыв шаблона... а как же вроцлавы/краковы...на крайняк кавалерка у щуцыни???
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