Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:PS Уже понимаю, что Ричмонд отдал практически даром. Сомилитарк, фиксим еще один полтосик к моим лосям - теперь в виде недополученной прибыли.
Какой нафиг прибыли,надо было делать ремонт и жить.
А то заблестели у МБАашника глаза,когда давал на котловане 1.400 или 1500 ,а дали аж 1800,и это в то время,когда это был отличный вариант,приличное место,относительно дёшево,что ещё надо на старости? Только докупить у Саги единичку в лесу под Броварами и мотаться туда на выходные комариков кормить.
Так сколько в Риче было квадратов? 80? 24 000 навара,зато упущено время,похожих вариантов нет,всё дороже и хуже по характеристикам,плюс паркоместо было.
Так что это реально идиотизм,формально подняли бабла,реально опять попали в молоко,ибо аналог будете брать по 2-ке и опять ждать минимум 3 года.
Надо заканчивать Вас троллить,а то точно сиганёте с балкона 20-го этажа от этих полтосиков,а я частично тоже буду в этом виноват.
Курс опять ниже 25,прогрессивное человечество вангует на весну 23 и ниже,так что в долларах будет дорожать,в гривнах дешеветь.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Курс опять ниже 25,прогрессивное человечество вангует на весну 23 и ниже,так что в долларах будет дорожать,в гривнах дешеветь.
При курсе 23 ITшники в Европу переедут, смысл тут жить с такими ценами? И заробитчане в Польшах останутся окончательно.
Нифига никто не переедет за 2 гривны. Лендлордам раздолье. Я последнюю покупку совершал по курсу 28. Красота! Аренда в гривнах. Айфоны для мальвин дешевеют, можно получить больше услуг за аренду той же самой квартиры.
Хотя стремно - в истории Украины редко когда 5 лет вподряд идет дорожай. Один раз такое было - с 2001 по 2008.
airmax78 написав:PS Уже понимаю, что Ричмонд отдал практически даром. Сомилитарк, фиксим еще один полтосик к моим лосям - теперь в виде недополученной прибыли.
Какой нафиг прибыли,надо было делать ремонт и жить. А то заблестели у МБАашника глаза,когда давал на котловане 1.400 или 1500 ,а дали аж 1800,и это в то время,когда это был отличный вариант,приличное место,относительно дёшево,что ещё надо на старости? Только докупить у Саги единичку в лесу под Броварами и мотаться туда на выходные комариков кормить. Так сколько в Риче было квадратов? 80? 24 000 навара,зато упущено время,похожих вариантов нет,всё дороже и хуже по характеристикам,плюс паркоместо было. Так что это реально идиотизм,формально подняли бабла,реально опять попали в молоко,ибо аналог будете брать по 2-ке и опять ждать минимум 3 года. Надо заканчивать Вас троллить,а то точно сиганёте с балкона 20-го этажа от этих полтосиков,а я частично тоже буду в этом виноват.
Все так. Все как вы написали. Только с балкона 22-го этажа.