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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2189219021912192>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:07

  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/459128/oshhadbank-snizil-protsentnye-stavki-po-depozitam-fizlits - совсем охренели. Как платить аренду с этих процентов?!


Самое главное - шоб они и про ипотеку не забывали.
РАКЕТЕ нужно топливо, а то мы так не взлетим...
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:09

  Оранжевый-хит сезона написав:Демеевский рынок застроят https://oligarh.media/2019/11/01/na-mes ... K232Xllhe8

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Блин, и где мне теперь вырезку Покупать?
kivin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:09

  airmax78 написав:PS Уже понимаю, что Ричмонд отдал практически даром. Сомилитарк, фиксим еще один полтосик к моим лосям - теперь в виде недополученной прибыли.


Какой нафиг прибыли,надо было делать ремонт и жить.

А то заблестели у МБАашника глаза,когда давал на котловане 1.400 или 1500 ,а дали аж 1800,и это в то время,когда это был отличный вариант,приличное место,относительно дёшево,что ещё надо на старости?
Только докупить у Саги единичку в лесу под Броварами и мотаться туда на выходные комариков кормить.

Так сколько в Риче было квадратов? 80?
24 000 навара,зато упущено время,похожих вариантов нет,всё дороже и хуже по характеристикам,плюс паркоместо было.

Так что это реально идиотизм,формально подняли бабла,реально опять попали в молоко,ибо аналог будете брать по 2-ке и опять ждать минимум 3 года.

Надо заканчивать Вас троллить,а то точно сиганёте с балкона 20-го этажа от этих полтосиков,а я частично тоже буду в этом виноват.

Курс опять ниже 25,прогрессивное человечество вангует на весну 23 и ниже,так что в долларах будет дорожать,в гривнах дешеветь.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:11

  BIGor написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Всё как Вы хотели: две комнаты и большая кухня-гостинная, и прицентралье...и цена -"недорого": 130 за 95 метров. Черновола.
https://www.olx.ua/obyavlenie/chernovola-29a-zhk-zlatoustovskiy-3h-komnatnaya-95kv-m-bez-komissii-IDDo7qm.html#993fe775e9;promoted

Помню раньше этот ЖК стоил по 2 куе/м2, интересно, кто эти меценаты, которые купили по 2 куе, а продают по 1,3 куе после 10-ти летнего засола?

мож "успешные аудиторы из БИГ4",... не?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:21

  somilitark написав:Курс опять ниже 25,прогрессивное человечество вангует на весну 23 и ниже,так что в долларах будет дорожать,в гривнах дешеветь.

При курсе 23 ITшники в Европу переедут, смысл тут жить с такими ценами? И заробитчане в Польшах останутся окончательно.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:37

  LordEmerald написав:
  somilitark написав:Курс опять ниже 25,прогрессивное человечество вангует на весну 23 и ниже,так что в долларах будет дорожать,в гривнах дешеветь.

При курсе 23 ITшники в Европу переедут, смысл тут жить с такими ценами? И заробитчане в Польшах останутся окончательно.


Нифига никто не переедет за 2 гривны. Лендлордам раздолье.
Я последнюю покупку совершал по курсу 28. Красота! Аренда в гривнах. Айфоны для мальвин дешевеют, можно получить больше услуг за аренду той же самой квартиры.

Хотя стремно - в истории Украины редко когда 5 лет вподряд идет дорожай. Один раз такое было - с 2001 по 2008.

Скорей бы РАКЕТА!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:39

  somilitark написав:
  airmax78 написав:PS Уже понимаю, что Ричмонд отдал практически даром. Сомилитарк, фиксим еще один полтосик к моим лосям - теперь в виде недополученной прибыли.

Какой нафиг прибыли,надо было делать ремонт и жить.
А то заблестели у МБАашника глаза,когда давал на котловане 1.400 или 1500 ,а дали аж 1800,и это в то время,когда это был отличный вариант,приличное место,относительно дёшево,что ещё надо на старости?
Только докупить у Саги единичку в лесу под Броварами и мотаться туда на выходные комариков кормить.
Так сколько в Риче было квадратов? 80?
24 000 навара,зато упущено время,похожих вариантов нет,всё дороже и хуже по характеристикам,плюс паркоместо было.
Так что это реально идиотизм,формально подняли бабла,реально опять попали в молоко,ибо аналог будете брать по 2-ке и опять ждать минимум 3 года.
Надо заканчивать Вас троллить,а то точно сиганёте с балкона 20-го этажа от этих полтосиков,а я частично тоже буду в этом виноват.

Все так. Все как вы написали. Только с балкона 22-го этажа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, по поводу эмиграции, первые звоночки:


"Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуар ... вместо нелегальных украинских банд", - заявил президент Франци в своем вчерашнем интервью.

Так что возможно скоро народ начнет возвращаться - сюрприз! А жить то где то нужно!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:49

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/459128/oshhadbank-snizil-protsentnye-stavki-po-depozitam-fizlits - совсем охренели. Как платить аренду с этих процентов?!


Самое главное - шоб они и про ипотеку не забывали.
РАКЕТЕ нужно топливо, а то мы так не взлетим...

Они не забывают про ипотеку, но уже в другой стране. Ракета бы взлетела, но пассажиров не могу набрать на борт
https://youtu.be/4eVqG5a0Pg4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересно, наскирдую я до лета на Свитлопарк?

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Оранжевый-хит сезона
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