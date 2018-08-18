Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:09

airmax78 написав: PS Уже понимаю, что Ричмонд отдал практически даром. Сомилитарк, фиксим еще один полтосик к моим лосям - теперь в виде недополученной прибыли. PS Уже понимаю, что Ричмонд отдал практически даром. Сомилитарк, фиксим еще один полтосик к моим лосям - теперь в виде недополученной прибыли.

Какой нафиг прибыли,надо было делать ремонт и жить.А то заблестели у МБАашника глаза,когда давал на котловане 1.400 или 1500 ,а дали аж 1800,и это в то время,когда это был отличный вариант,приличное место,относительно дёшево,что ещё надо на старости?Только докупить у Саги единичку в лесу под Броварами и мотаться туда на выходные комариков кормить.Так сколько в Риче было квадратов? 80?24 000 навара,зато упущено время,похожих вариантов нет,всё дороже и хуже по характеристикам,плюс паркоместо было.Так что это реально идиотизм,формально подняли бабла,реально опять попали в молоко,ибо аналог будете брать по 2-ке и опять ждать минимум 3 года.Надо заканчивать Вас троллить,а то точно сиганёте с балкона 20-го этажа от этих полтосиков,а я частично тоже буду в этом виноват.Курс опять ниже 25,прогрессивное человечество вангует на весну 23 и ниже,так что в долларах будет дорожать,в гривнах дешеветь.