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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2189219021912192

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Зауважу для скептиків: РЕНОВАЦІЯ у столиці НЕМИНУЧА.

Не проще перенести столицу (или ее центр) в другое место, оставив старые хрущи доживать свой век? Есть примеры, когда деловой центр города смещается в локации, свободные от старой застройки. Есть даже понятие "старый город".

Можете привести примеры масштабной реновации в сопоставимых с Киевом городах, таких как Варшава, Минск, Краков, Кишенев, София, Бухарест, Рига? Не в планах на далекое будущее, а уже сделанная. Или где вообще в мире это прошло успешно, чтобы понять, почему этого не будет у нас никогда.
Vlad442
 
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