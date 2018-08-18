Не проще перенести столицу (или ее центр) в другое место, оставив старые хрущи доживать свой век? Есть примеры, когда деловой центр города смещается в локации, свободные от старой застройки. Есть даже понятие "старый город".
Можете привести примеры масштабной реновации в сопоставимых с Киевом городах, таких как Варшава, Минск, Краков, Кишенев, София, Бухарест, Рига? Не в планах на далекое будущее, а уже сделанная. Или где вообще в мире это прошло успешно, чтобы понять, почему этого не будет у нас никогда.