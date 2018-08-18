Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Зауважу для скептиків: РЕНОВАЦІЯ у столиці НЕМИНУЧА.
Не проще перенести столицу (или ее центр) в другое место, оставив старые хрущи доживать свой век? Есть примеры, когда деловой центр города смещается в локации, свободные от старой застройки. Есть даже понятие "старый город".
Можете привести примеры масштабной реновации в сопоставимых с Киевом городах, таких как Варшава, Минск, Краков, Кишенев, София, Бухарест, Рига? Не в планах на далекое будущее, а уже сделанная. Или где вообще в мире это прошло успешно, чтобы понять, почему этого не будет у нас никогда.
Еще вспомнилось про старый фонд. Недавно общался с жековскими слесарями. Они сказали, что сети, особенно в районах хрущевок, держаться только на ржавчине. Людей не хватает, слесарей, всего несколько человек, гоняют по всему городу. Удивлен, почему еще в Украине нет домов, в которых вообще отключено отопление под предлогом "трубы сгнили, менять нет денег и некому". https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... qus_thread Как думаете, на такие ЗП стоит очередь желающих?
23.01.2019, 16:40 КП "Харьковские тепловые сети" объявило набор сотрудников. Об этом сообщили на предприятии.
Влад, скоро будут целые отключенные кварталы. Уже появляются целые отключенные города - Смела (в прошлом году), в этом - какой то там Розлыв (Львовская обл). Столицу будут держать до последнего. Вы играли когда нибудь в Fallout?
Castaneda написав:Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.
упс, разрыв шаблона... а как же вроцлавы/краковы...на крайняк кавалерка у щуцыни???
Та в сраку ти кавалерки, краковы и гдыни, эт вы не по адресу. Интересует именно то, что спросил. Насколько оправдана цена? Все-таки на форуме есть люди со стажем в области киевской недвиги, которые могут дать совет (или нет? )
Прохожий написав:упс, разрыв шаблона... а как же вроцлавы/краковы...на крайняк кавалерка у щуцыни???
Та в сраку ти кавалерки, краковы и гдыни, эт вы не по адресу. Интересует именно то, что спросил. Насколько оправдана цена? Все-таки на форуме есть люди со стажем в области киевской недвиги, которые могут дать совет (или нет? )
ИМХО это ПЦ как дорого за Арию на стадии 5й этаж. Это дорого даже за готовую Арию.
Прохожий написав:упс, разрыв шаблона... а как же вроцлавы/краковы...на крайняк кавалерка у щуцыни???
Та в сраку ти кавалерки, краковы и гдыни, эт вы не по адресу. Интересует именно то, что спросил. Насколько оправдана цена? Все-таки на форуме есть люди со стажем в области киевской недвиги, которые могут дать совет (или нет? )
ИМХО это ПЦ как дорого за Арию на стадии 5й этаж. Это дорого даже за готовую Арию.
Это ппц как дорого за любую квартиру на территории самой бедной страны Европы, из которой уже уехало 30% населения.