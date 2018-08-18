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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2189219021912192

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Зауважу для скептиків: РЕНОВАЦІЯ у столиці НЕМИНУЧА.

Не проще перенести столицу (или ее центр) в другое место, оставив старые хрущи доживать свой век? Есть примеры, когда деловой центр города смещается в локации, свободные от старой застройки. Есть даже понятие "старый город".

Можете привести примеры масштабной реновации в сопоставимых с Киевом городах, таких как Варшава, Минск, Краков, Кишенев, София, Бухарест, Рига? Не в планах на далекое будущее, а уже сделанная. Или где вообще в мире это прошло успешно, чтобы понять, почему этого не будет у нас никогда.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Интересно, наскирдую я до лета на Свитлопарк?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Конечно, ты мой герой! А до лета еще уйма времени! А ты ж в Египет зимой не ездишь, ипашишь на очередную омно-квартиру (зачем?).

По чем там Свитлопарк сейчас?

ЗЫ: сеструхе сотню отдал уже?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:20

  Vlad442 написав:Можете привести примеры масштабной реновации в сопоставимых с Киевом городах... Или где вообще в мире это прошло успешно, чтобы понять, почему этого не будет у нас никогда.


Да легко: пожар в Лондоне в 1666 году. Из более свежено: Хиросима и Нагасаки.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:32

Еще вспомнилось про старый фонд.
Недавно общался с жековскими слесарями. Они сказали, что сети, особенно в районах хрущевок, держаться только на ржавчине. Людей не хватает, слесарей, всего несколько человек, гоняют по всему городу.
Удивлен, почему еще в Украине нет домов, в которых вообще отключено отопление под предлогом "трубы сгнили, менять нет денег и некому".
https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... qus_thread
Как думаете, на такие ЗП стоит очередь желающих?
23.01.2019, 16:40
КП "Харьковские тепловые сети" объявило набор сотрудников. Об этом сообщили на предприятии.

На работу требуются:

электрогазосварщики – зарплата 7 - 9,5 тыс.грн.;
слесари – зарплата 5 – 8,5 тыс.грн.;
водители – 4 – 7 тыс.грн.;
мастера участков – 5,5 – 8 тыс.грн.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад, скоро будут целые отключенные кварталы. Уже появляются целые отключенные города - Смела (в прошлом году), в этом - какой то там Розлыв (Львовская обл).
Столицу будут держать до последнего. Вы играли когда нибудь в Fallout?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:19

  Прохожий написав:
  Castaneda написав:Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.

упс, разрыв шаблона...
а как же вроцлавы/краковы...на крайняк кавалерка у щуцыни??? :shock:

Та в сраку ти кавалерки, краковы и гдыни, эт вы не по адресу. Интересует именно то, что спросил. Насколько оправдана цена? Все-таки на форуме есть люди со стажем в области киевской недвиги, которые могут дать совет (или нет? :lol: )
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:22

  Richi написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/459128/oshhadbank-snizil-protsentnye-stavki-po-depozitam-fizlits - совсем охренели. Как платить аренду с этих процентов?!


Самое главное - шоб они и про ипотеку не забывали.
РАКЕТЕ нужно топливо, а то мы так не взлетим...

Они не забывают про ипотеку, но уже в другой стране. Ракета бы взлетела, но пассажиров не могу набрать на борт
https://youtu.be/4eVqG5a0Pg4

Это в Запоре на Кичкасе они сдали свои "новые большие с отличным ремонтом квартиры только за коммунальные"? Или Черняк песдит как дышит?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:35

  Castaneda написав:
  Прохожий написав:упс, разрыв шаблона...
а как же вроцлавы/краковы...на крайняк кавалерка у щуцыни??? :shock:

Та в сраку ти кавалерки, краковы и гдыни, эт вы не по адресу. Интересует именно то, что спросил. Насколько оправдана цена? Все-таки на форуме есть люди со стажем в области киевской недвиги, которые могут дать совет (или нет? :lol: )

ИМХО это ПЦ как дорого за Арию на стадии 5й этаж. Это дорого даже за готовую Арию.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:38

  airmax78 написав:
  Castaneda написав:
  Прохожий написав:упс, разрыв шаблона...
а как же вроцлавы/краковы...на крайняк кавалерка у щуцыни??? :shock:

Та в сраку ти кавалерки, краковы и гдыни, эт вы не по адресу. Интересует именно то, что спросил. Насколько оправдана цена? Все-таки на форуме есть люди со стажем в области киевской недвиги, которые могут дать совет (или нет? :lol: )

ИМХО это ПЦ как дорого за Арию на стадии 5й этаж. Это дорого даже за готовую Арию.


Это ппц как дорого за любую квартиру на территории самой бедной страны Европы, из которой уже уехало 30% населения.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Интересно, наскирдую я до лета на Свитлопарк?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Конечно, ты мой герой! А до лета еще уйма времени! А ты ж в Египет зимой не ездишь, ипашишь на очередную омно-квартиру (зачем?).

По чем там Свитлопарк сейчас?

ЗЫ: сеструхе сотню отдал уже?
Почему говноквартиры? Нормальный монолит.

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Оранжевый-хит сезона
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