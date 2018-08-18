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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2190219121922193>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Зауважу для скептиків: РЕНОВАЦІЯ у столиці НЕМИНУЧА.

Не проще перенести столицу (или ее центр) в другое место, оставив старые хрущи доживать свой век? Есть примеры, когда деловой центр города смещается в локации, свободные от старой застройки. Есть даже понятие "старый город".

Можете привести примеры масштабной реновации в сопоставимых с Киевом городах, таких как Варшава, Минск, Краков, Кишенев, София, Бухарест, Рига? Не в планах на далекое будущее, а уже сделанная. Или где вообще в мире это прошло успешно, чтобы понять, почему этого не будет у нас никогда.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Интересно, наскирдую я до лета на Свитлопарк?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Конечно, ты мой герой! А до лета еще уйма времени! А ты ж в Египет зимой не ездишь, ипашишь на очередную омно-квартиру (зачем?).

По чем там Свитлопарк сейчас?

ЗЫ: сеструхе сотню отдал уже?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:20

  Vlad442 написав:Можете привести примеры масштабной реновации в сопоставимых с Киевом городах... Или где вообще в мире это прошло успешно, чтобы понять, почему этого не будет у нас никогда.


Да легко: пожар в Лондоне в 1666 году. Из более свежено: Хиросима и Нагасаки.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:32

Еще вспомнилось про старый фонд.
Недавно общался с жековскими слесарями. Они сказали, что сети, особенно в районах хрущевок, держаться только на ржавчине. Людей не хватает, слесарей, всего несколько человек, гоняют по всему городу.
Удивлен, почему еще в Украине нет домов, в которых вообще отключено отопление под предлогом "трубы сгнили, менять нет денег и некому".
https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... qus_thread
Как думаете, на такие ЗП стоит очередь желающих?
23.01.2019, 16:40
КП "Харьковские тепловые сети" объявило набор сотрудников. Об этом сообщили на предприятии.

На работу требуются:

электрогазосварщики – зарплата 7 - 9,5 тыс.грн.;
слесари – зарплата 5 – 8,5 тыс.грн.;
водители – 4 – 7 тыс.грн.;
мастера участков – 5,5 – 8 тыс.грн.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад, скоро будут целые отключенные кварталы. Уже появляются целые отключенные города - Смела (в прошлом году), в этом - какой то там Розлыв (Львовская обл).
Столицу будут держать до последнего. Вы играли когда нибудь в Fallout?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:19

  Прохожий написав:
  Castaneda написав:Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.

упс, разрыв шаблона...
а как же вроцлавы/краковы...на крайняк кавалерка у щуцыни??? :shock:

Та в сраку ти кавалерки, краковы и гдыни, эт вы не по адресу. Интересует именно то, что спросил. Насколько оправдана цена? Все-таки на форуме есть люди со стажем в области киевской недвиги, которые могут дать совет (или нет? :lol: )
Castaneda
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:22

  Richi написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/459128/oshhadbank-snizil-protsentnye-stavki-po-depozitam-fizlits - совсем охренели. Как платить аренду с этих процентов?!


Самое главное - шоб они и про ипотеку не забывали.
РАКЕТЕ нужно топливо, а то мы так не взлетим...

Они не забывают про ипотеку, но уже в другой стране. Ракета бы взлетела, но пассажиров не могу набрать на борт
https://youtu.be/4eVqG5a0Pg4

Это в Запоре на Кичкасе они сдали свои "новые большие с отличным ремонтом квартиры только за коммунальные"? Или Черняк песдит как дышит?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:35

  Castaneda написав:
  Прохожий написав:упс, разрыв шаблона...
а как же вроцлавы/краковы...на крайняк кавалерка у щуцыни??? :shock:

Та в сраку ти кавалерки, краковы и гдыни, эт вы не по адресу. Интересует именно то, что спросил. Насколько оправдана цена? Все-таки на форуме есть люди со стажем в области киевской недвиги, которые могут дать совет (или нет? :lol: )

ИМХО это ПЦ как дорого за Арию на стадии 5й этаж. Это дорого даже за готовую Арию.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Интересно, наскирдую я до лета на Свитлопарк?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Конечно, ты мой герой! А до лета еще уйма времени! А ты ж в Египет зимой не ездишь, ипашишь на очередную омно-квартиру (зачем?).

По чем там Свитлопарк сейчас?

ЗЫ: сеструхе сотню отдал уже?
Почему говноквартиры? Нормальный монолит.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очень важная информация в свете нашего дискуса:

http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/deti-k ... 2019220000
investorkiev
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