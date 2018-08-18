Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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ihorkyiv написав:Зауважу для скептиків: РЕНОВАЦІЯ у столиці НЕМИНУЧА.
Не проще перенести столицу (или ее центр) в другое место, оставив старые хрущи доживать свой век? Есть примеры, когда деловой центр города смещается в локации, свободные от старой застройки. Есть даже понятие "старый город".
Можете привести примеры масштабной реновации в сопоставимых с Киевом городах, таких как Варшава, Минск, Краков, Кишенев, София, Бухарест, Рига? Не в планах на далекое будущее, а уже сделанная. Или где вообще в мире это прошло успешно, чтобы понять, почему этого не будет у нас никогда.
Еще вспомнилось про старый фонд. Недавно общался с жековскими слесарями. Они сказали, что сети, особенно в районах хрущевок, держаться только на ржавчине. Людей не хватает, слесарей, всего несколько человек, гоняют по всему городу. Удивлен, почему еще в Украине нет домов, в которых вообще отключено отопление под предлогом "трубы сгнили, менять нет денег и некому". https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... qus_thread Как думаете, на такие ЗП стоит очередь желающих?
23.01.2019, 16:40 КП "Харьковские тепловые сети" объявило набор сотрудников. Об этом сообщили на предприятии.
Влад, скоро будут целые отключенные кварталы. Уже появляются целые отключенные города - Смела (в прошлом году), в этом - какой то там Розлыв (Львовская обл). Столицу будут держать до последнего. Вы играли когда нибудь в Fallout?
Castaneda написав:Что думаете про Арию от геоса? Построено 5 этажей, сдача - 4 квартал 2021. Цены сейчас в среднем на уровне 2к за м2. Оверпрайс или для этого района нормальная цена? Про близость бульвара знаю, но есть нормальные планировки с окнами во двор.
упс, разрыв шаблона... а как же вроцлавы/краковы...на крайняк кавалерка у щуцыни???
Та в сраку ти кавалерки, краковы и гдыни, эт вы не по адресу. Интересует именно то, что спросил. Насколько оправдана цена? Все-таки на форуме есть люди со стажем в области киевской недвиги, которые могут дать совет (или нет? )
Прохожий написав:упс, разрыв шаблона... а как же вроцлавы/краковы...на крайняк кавалерка у щуцыни???
Та в сраку ти кавалерки, краковы и гдыни, эт вы не по адресу. Интересует именно то, что спросил. Насколько оправдана цена? Все-таки на форуме есть люди со стажем в области киевской недвиги, которые могут дать совет (или нет? )
ИМХО это ПЦ как дорого за Арию на стадии 5й этаж. Это дорого даже за готовую Арию.