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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2190219121922193

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:16

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос :lol:
... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку :mrgreen:

Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.

в такому житлові є також континген, який не то що не може дозволити собі новіше житло, а просто не хоче, і мав він на увазі думку якогось інвестиційного філософа, який взагалі мешкає на зйомній хаті :mrgreen:
вам би свої фантазії в грі SimCity реалізовувати, розбудуєте там Максополіс своєї мрії, а реальний світ із вашими заскоками зовсім не пляше :roll:
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  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:Зауважу для скептиків: РЕНОВАЦІЯ у столиці НЕМИНУЧА.

Не проще перенести столицу (или ее центр) в другое место, оставив старые хрущи доживать свой век? Есть примеры, когда деловой центр города смещается в локации, свободные от старой застройки. Есть даже понятие "старый город".

Можете привести примеры масштабной реновации в сопоставимых с Киевом городах, таких как Варшава, Минск, Краков, Кишенев, София, Бухарест, Рига? Не в планах на далекое будущее, а уже сделанная. Или где вообще в мире это прошло успешно, чтобы понять, почему этого не будет у нас никогда.

реновація старого житлового фонду на кредити всяких ЄБРР, знос аварійних будинків і тих що закінчується термін експлуатації, а на їх місці побудова тетріс холлів - це однозначно ракета вверх для КРЖН, правильно?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:29

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос :lol:
... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку :mrgreen:

Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.

в такому житлові є також континген, який не то що не може дозволити собі новіше житло, а просто не хоче, і мав він на увазі думку якогось інвестиційного філософа, який взагалі мешкає на зйомній хаті :mrgreen:
вам би свої фантазії в грі SimCity реалізовувати, розбудуєте там Максополіс своєї мрії, а реальний світ із вашими заскоками зовсім не пляше :roll:

Так и меня не очень заботит хотят они куда-то переезжать или нет. Пусть живут в разваливающихся гадюшниках.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:43

  Оранжевый-хит сезона написав:Интересно, наскирдую я до лета на Свитлопарк?

На четверть-ставки устроились в FUTURA HATA?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У жовтні українці купили і зареєстрували майже 9 тисяч нових легкових авто - у порівнянні з минулим роком жовтневий ринок виріс майже на чверть.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.

Зазначається, що у жовтні найпопулярнішою маркою на ринку легкових авто стала Renault (1834 авто). Свій результат річної давності французька марка покращила у 2,3 рази.

На другому місці - Toyota, автомобілі якої у жовтні обрали 1233 водії. Попит на легкові авто японської марки збільшився на 37%.

Замикає топ-3 КIA (833 реєстраційних номери).

Також у першій п'ятірці - Volkswagen (604 шт.) та Skoda (537 авто).

Бестселером місяця став автомобіль Renault Logan з показником 701 реєстрація.

Всього за десять місяців 2019 року свої перші реєстраційні номери отримали 70,7 тис легкових автомобілів - це на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Споживчі настрої домогосподарств в Україні у вересні сягнули 12-річного максимуму.
https://news.finance.ua/ua/news/-/45920 ... -maksymumu
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:12

  Оранжевый-хит сезона написав:Споживчі настрої домогосподарств в Україні у вересні сягнули 12-річного максимуму.
https://news.finance.ua/ua/news/-/45920 ... -maksymumu

Ария па 2куе за метр. Другие индикаторы не нужны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слабенько пока, +70 тыс новых машин.
При Федоровиче в год +120 тыс было.

Но суть понятна - у плебса появились деньги, пора их перераспределять.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:16

  investorkiev написав:Очень важная информация в свете нашего дискуса:

http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/deti-k ... 2019220000

І тим не менш у минулому році: "Наконец, есть самый "живой" метод определить, насколько состоятельны украинцы. Люди сами оценивают свое материальное положение: согласно ежегодному опросу КМИС, в этом году только 12% наших сограждан посчитали, что находятся за чертой бедности, что на 5% меньше, чем в 2017-м. Самая худшая ситуация была в 1998 г. - тогда 52% респондентов заявили, что бедствуют, а самая лучшая - в предкризисном 2007-м, когда бедными себя назвали только 11% жителей Украины. Такую оценку подтверждает "богатая" статистика потребительских расходов в нашей стране. К примеру, в прошлом году украинцы тратили почти 2 млрд грн в месяц на покупку новых гаджетов при средней цене смартфона около 3500 грн. Учитывая, что у нас самое равномерное распределение дохода по индексу Джини в мире, это свидетельствует о не самом бедственном положении общества в целом.
Текст опубликован 16 апреля 2018-го" http://www.dsnews.ua/economics/poor-wan ... 2018220000
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:26

  investorkiev написав:Слабенько пока, +70 тыс новых машин.
При Федоровиче в год +120 тыс было.

Но суть понятна - у плебса появились деньги, пора их перераспределять.

по большому счёту у нас стабильности осталось меньше года
очень надеюсь что мои Оранж и Медовый сдадут следующим летом, и в следующую осень я войду с двумя "костылями" по 10 000 грн в месяц)
Оранжевый-хит сезона
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