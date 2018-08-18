Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
TylerTruman_ написав:в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос ... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку
Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.
в такому житлові є також континген, який не то що не може дозволити собі новіше житло, а просто не хоче, і мав він на увазі думку якогось інвестиційного філософа, який взагалі мешкає на зйомній хаті вам би свої фантазії в грі SimCity реалізовувати, розбудуєте там Максополіс своєї мрії, а реальний світ із вашими заскоками зовсім не пляше
ihorkyiv написав:Зауважу для скептиків: РЕНОВАЦІЯ у столиці НЕМИНУЧА.
Не проще перенести столицу (или ее центр) в другое место, оставив старые хрущи доживать свой век? Есть примеры, когда деловой центр города смещается в локации, свободные от старой застройки. Есть даже понятие "старый город".
Можете привести примеры масштабной реновации в сопоставимых с Киевом городах, таких как Варшава, Минск, Краков, Кишенев, София, Бухарест, Рига? Не в планах на далекое будущее, а уже сделанная. Или где вообще в мире это прошло успешно, чтобы понять, почему этого не будет у нас никогда.
реновація старого житлового фонду на кредити всяких ЄБРР, знос аварійних будинків і тих що закінчується термін експлуатації, а на їх місці побудова тетріс холлів - це однозначно ракета вверх для КРЖН, правильно?
TylerTruman_ написав:в ейрмакса взагалі іраціональна предвзятість до економ сегмента, з такою агітацією проти економа, повинен не тільки призивати не нести кошти забудовникам оного, але і не купувати хрущі і стару панель на вторичці, совоковий ширпотреб тільки під знос ... знаю одного діяча із іншим бзіком, типу для дурних хоч чикага, хоч евріка, а нормальна людина повинна жити в приватному будинку
Это вообще не обсуждается уже давно. Шлак - только под снос.
в такому житлові є також континген, який не то що не може дозволити собі новіше житло, а просто не хоче, і мав він на увазі думку якогось інвестиційного філософа, який взагалі мешкає на зйомній хаті вам би свої фантазії в грі SimCity реалізовувати, розбудуєте там Максополіс своєї мрії, а реальний світ із вашими заскоками зовсім не пляше
Так и меня не очень заботит хотят они куда-то переезжать или нет. Пусть живут в разваливающихся гадюшниках.
І тим не менш у минулому році: "Наконец, есть самый "живой" метод определить, насколько состоятельны украинцы. Люди сами оценивают свое материальное положение: согласно ежегодному опросу КМИС, в этом году только 12% наших сограждан посчитали, что находятся за чертой бедности, что на 5% меньше, чем в 2017-м. Самая худшая ситуация была в 1998 г. - тогда 52% респондентов заявили, что бедствуют, а самая лучшая - в предкризисном 2007-м, когда бедными себя назвали только 11% жителей Украины. Такую оценку подтверждает "богатая" статистика потребительских расходов в нашей стране. К примеру, в прошлом году украинцы тратили почти 2 млрд грн в месяц на покупку новых гаджетов при средней цене смартфона около 3500 грн. Учитывая, что у нас самое равномерное распределение дохода по индексу Джини в мире, это свидетельствует о не самом бедственном положении общества в целом. Текст опубликован 16 апреля 2018-го" http://www.dsnews.ua/economics/poor-wan ... 2018220000