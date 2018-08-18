Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Итак. Первая ступень РАКЕТЫ официально зафиксирована.
Но "тревожные тенденции" в первичке уже есть. Резко упали продажи практически у всех застройщиков, а многие покупатели и вовсе отказались от приобретения жилья в новостройках и вернулись на вторичку. В итоге цены там пошли вверх.
"Скажем, если еще полгода назад трешку на Троещине площадью под 90 квадратов реально было купить за 45 тысяч, долларов, то сейчас она подорожала на 10 тысяч. А за 45 тысяч сейчас есть только двушки", - рассказала "Стране" руководитель агентства недвижимости Best&Seller Ирина Луханина.
Впрочем, в исходе покупателей с первички виноват не только "Укрбуд". В последние месяцы заметно укрепилась гривна, а именно в ней выставлены цены в новостройках. То есть, в пересчете на доллары квартиры в новых домах автоматически подорожали. Застройщики же не только не хотят снижать цены, но и повышают их. В итоге от первички отворачиваются как те, кто только присматривает себе апартаменты, но и те, кто их уже купил.
"Мы фиксируем увеличение продажи квартир в новых домах от инвесторов, то есть, тех, кто вложился в жилье, а теперь пытается от него избавиться. Причем, они продают на 10-15% дешевле, чем застройщики", - говорит Луханина.
Но главная опасность - в совпадении факторов "Укрбуда" и сильной гривны. Вместе они могут "положить" киевский рынок недвижимости намного быстрее, чем если бы работали поодиночке.
kingkongovets написав:этому дому всего 10 лет, а уже шлак это не эконом, это монолит с заполнением красным кирпичем я вам уже сотни раз говорил - не стоит все обобщать и быть таким категоричным, это признак не очень сильного (мягко говоря) интеллекта
почти наверняка, это проблема отсутствия водостока. Могли украсть, упасть, не смонтировать... жильцы странные - повесить новый кусок 10-50 баксов.
Еще летом работы на площадках "Укрбуда" приостановились, а на некоторые проекты компания привлекала "партнеров". Поэтому, когда появилась информация о том, что прежний собственник Максим Микитась ее продает, заговорили о нескольких версиях - у "Укрбуда" закончились деньги (то есть, достраивать дома не за что), у него "отжимают" бизнес или же речь идет о реальной продаже. Причем, наиболее правдоподобной выглядела версия о переделе рынка, то есть, что бизнес у Микитася попросту забрали.
Позже стали известны имена новых покупателей. Новыми владельцами строительного гиганта стали собственник небольшой компании "Билдинг групп плюс", занимающейся ремонтом транспорта и сотовой торговлей, Евгений Дикин и фермер Василий Полевой.
И это только укрепило рынок в версии о переделе рынка, которые, якобы, курирует глава ОП Андрей Богдан и близкий к нему столичный застройщик Андрей Вавриш.
investorkiev написав:Слабенько пока, +70 тыс новых машин. При Федоровиче в год +120 тыс было.
Но суть понятна - у плебса появились деньги, пора их перераспределять.
это столько именно "новых машин с салона ОФ.дилера" или 4/5 с них битков с копарта, быстренько покрашенных перекупами по ржавчине в гаражах, со скрученными одометрами типа тех, что весь Авториа завален с годом выпуска 2013-2015? При Ющенко в 2007 нулячих авто народ взял вроде 680тыс, в следующем - больше 800тыс. И это были не ланосы в основном, а Камри,Прадо,Сонаты,Соренты с СантаФе и прочая лабудень по цене заначки Сержика.