RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 21922193219421952196>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://strana.ua/articles/analysis/231 ... kieva.html

Итак. Первая ступень РАКЕТЫ официально зафиксирована.


Но "тревожные тенденции" в первичке уже есть. Резко упали продажи практически у всех застройщиков, а многие покупатели и вовсе отказались от приобретения жилья в новостройках и вернулись на вторичку. В итоге цены там пошли вверх.

"Скажем, если еще полгода назад трешку на Троещине площадью под 90 квадратов реально было купить за 45 тысяч, долларов, то сейчас она подорожала на 10 тысяч. А за 45 тысяч сейчас есть только двушки", - рассказала "Стране" руководитель агентства недвижимости Best&Seller Ирина Луханина.

Впрочем, в исходе покупателей с первички виноват не только "Укрбуд". В последние месяцы заметно укрепилась гривна, а именно в ней выставлены цены в новостройках. То есть, в пересчете на доллары квартиры в новых домах автоматически подорожали. Застройщики же не только не хотят снижать цены, но и повышают их. В итоге от первички отворачиваются как те, кто только присматривает себе апартаменты, но и те, кто их уже купил.

"Мы фиксируем увеличение продажи квартир в новых домах от инвесторов, то есть, тех, кто вложился в жилье, а теперь пытается от него избавиться. Причем, они продают на 10-15% дешевле, чем застройщики", - говорит Луханина.

Но главная опасность - в совпадении факторов "Укрбуда" и сильной гривны. Вместе они могут "положить" киевский рынок недвижимости намного быстрее, чем если бы работали поодиночке.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1254
З нами з: 06.03.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:39

investorkiev
Скажите, по вашему мнению есть вообще в природе какие-то факторы которые могут влиять на снижение цен , или все факторы только на раст влияют ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35899
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 7723 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:41

  kingkongovets написав:этому дому всего 10 лет, а уже шлак
это не эконом, это монолит с заполнением красным кирпичем
я вам уже сотни раз говорил - не стоит все обобщать и быть таким категоричным, это признак не очень сильного (мягко говоря) интеллекта
Зображення
почти наверняка, это проблема отсутствия водостока. Могли украсть, упасть, не смонтировать... жильцы странные - повесить новый кусок 10-50 баксов.
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 06.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Еще летом работы на площадках "Укрбуда" приостановились, а на некоторые проекты компания привлекала "партнеров". Поэтому, когда появилась информация о том, что прежний собственник Максим Микитась ее продает, заговорили о нескольких версиях - у "Укрбуда" закончились деньги (то есть, достраивать дома не за что), у него "отжимают" бизнес или же речь идет о реальной продаже. Причем, наиболее правдоподобной выглядела версия о переделе рынка, то есть, что бизнес у Микитася попросту забрали.

Позже стали известны имена новых покупателей. Новыми владельцами строительного гиганта стали собственник небольшой компании "Билдинг групп плюс", занимающейся ремонтом транспорта и сотовой торговлей, Евгений Дикин и фермер Василий Полевой.

И это только укрепило рынок в версии о переделе рынка, которые, якобы, курирует глава ОП Андрей Богдан и близкий к нему столичный застройщик Андрей Вавриш.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1254
З нами з: 06.03.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:42

  zzzzzz написав:investorkiev
Скажите, по вашему мнению есть вообще в природе какие-то факторы которые могут влиять на снижение цен , или все факторы только на раст влияют ?
черный лебедь, великая депрессия, налог на недвигу
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 06.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:44

  vhata написав:
  zzzzzz написав:investorkiev
Скажите, по вашему мнению есть вообще в природе какие-то факторы которые могут влиять на снижение цен , или все факторы только на раст влияют ?
черный лебедь, великая депрессия, налог на недвигу

Да это понятно. Мне было интересно услышать ответ инвесторкиев. У него (неё) все факторы только к дорожаю.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35899
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 7723 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:46

  zzzzzz написав:investorkiev
Скажите, по вашему мнению есть вообще в природе какие-то факторы которые могут влиять на снижение цен , или все факторы только на раст влияют ?


Конечно есть, мы эти факторы видели в действии в 2014-2015 годах, тогда все факторы совпали (банкопад, ядерная девальвация, строители еще в стране и работают за еду).

Сейчас мы готовимся наблюдать «парад планет» - факторы дорожая совпадут в одной точке, в 2020.
Эти факторы:
1) остановка строек
2) ипотека
А тут еще и ревальвация добавилась.

Что еще забыл?
Ах да, рынок земли!
Востаннє редагувалось investorkiev в П'ят 01 лис, 2019 23:50, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1254
З нами з: 06.03.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:46

  investorkiev написав:Слабенько пока, +70 тыс новых машин.
При Федоровиче в год +120 тыс было.

Но суть понятна - у плебса появились деньги, пора их перераспределять.

это столько именно "новых машин с салона ОФ.дилера" или 4/5 с них битков с копарта, быстренько покрашенных перекупами по ржавчине в гаражах, со скрученными одометрами типа тех, что весь Авториа завален с годом выпуска 2013-2015?
При Ющенко в 2007 нулячих авто народ взял вроде 680тыс, в следующем - больше 800тыс. И это были не ланосы в основном, а Камри,Прадо,Сонаты,Соренты с СантаФе и прочая лабудень по цене заначки Сержика.
барабашов
 
Повідомлень: 1493
З нами з: 16.06.15
Подякував: 146 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:46

vhata
Насчет этого фото, мне кажется там автомобиль снес часть кладки. Я очень часто в узких дворах колодцах на углах домов видел такие повреждения.
Но конечно кроме авто там еще кто-то приложил руку.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35899
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 7723 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:47

investorkiev
Отрицательную демографию забыл ))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35899
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 7723 раз.
 
Профіль
34
7
2
  #<1 ... 21922193219421952196>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1676, 1677, 1678
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16772 2649098
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 08:23
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8467
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184568
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.