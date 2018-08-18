Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:36

Итак. Первая ступень РАКЕТЫ официально зафиксирована.Но "тревожные тенденции" в первичке уже есть. Резко упали продажи практически у всех застройщиков, а многие покупатели и вовсе отказались от приобретения жилья в новостройках и вернулись на вторичку. В итоге цены там пошли вверх."Скажем, если еще полгода назад трешку на Троещине площадью под 90 квадратов реально было купить за 45 тысяч, долларов, то сейчас она подорожала на 10 тысяч. А за 45 тысяч сейчас есть только двушки", - рассказала "Стране" руководитель агентства недвижимости Best&Seller Ирина Луханина.Впрочем, в исходе покупателей с первички виноват не только "Укрбуд". В последние месяцы заметно укрепилась гривна, а именно в ней выставлены цены в новостройках. То есть, в пересчете на доллары квартиры в новых домах автоматически подорожали. Застройщики же не только не хотят снижать цены, но и повышают их. В итоге от первички отворачиваются как те, кто только присматривает себе апартаменты, но и те, кто их уже купил."Мы фиксируем увеличение продажи квартир в новых домах от инвесторов, то есть, тех, кто вложился в жилье, а теперь пытается от него избавиться. Причем, они продают на 10-15% дешевле, чем застройщики", - говорит Луханина.Но главная опасность - в совпадении факторов "Укрбуда" и сильной гривны. Вместе они могут "положить" киевский рынок недвижимости намного быстрее, чем если бы работали поодиночке.