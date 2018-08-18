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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2193219421952196>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В сентябре продажи первички были нормальными. Медовый выгребли.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:53

  zzzzzz написав:investorkiev
Отрицательную демографию забыл ))


По Киеву она жестко положительная - при официальных 2.9 млн, в городе живут 5 млн, и продолжают прибывать беженцы из отмирающей переферии
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оттуда же, Серж, вот как можно было прокрутиться, цифры ваши.


резко выросло предложение так называемых инвестиционных квартир. То есть выпкупленных инвесторами квартир в еще недостроенных домах.

"Люди продают по двум причинам. Во-первых, многие вложили деньги в квадратные метры еще на этапе котлована, а сейчас, когда объект достраивается, уже неплохо заработали. Скажем, если человек потратил 50 тысяч долларов, то уже может поднять сверху не меньше 30 тысяч.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:58

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:investorkiev
Отрицательную демографию забыл ))


По Киеву она жестко положительная - при официальных 2.9 млн, в городе живут 5 млн, и продолжают прибывать беженцы из отмирающей переферии


Ну не пиши бред свой. Если в официальной статистике не растет число киевлян, значит квартиры кто покупает ?????

С начала года за 8 месяцев число киевлян выросло на 1557 человек.
Кто же квартиры покупает ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:01

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:investorkiev
Отрицательную демографию забыл ))


По Киеву она жестко положительная - при официальных 2.9 млн, в городе живут 5 млн, и продолжают прибывать беженцы из отмирающей переферии

ручеек пересыхает, следующим летом жосткий минус будет
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:02

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:investorkiev
Отрицательную демографию забыл ))


По Киеву она жестко положительная - при официальных 2.9 млн, в городе живут 5 млн, и продолжают прибывать беженцы из отмирающей переферии


Ну не пиши бред свой. Если в официальной статистике не растет число киевлян, значит квартиры кто покупает ?????

С начала года за 8 месяцев число киевлян выросло на 1557 человек.
Кто же квартиры покупает ?


Зед, ну вы иногда тупите, без обид.

Статистика показывает не тех, кто квартиры покупает, а количество прописанных.

В новостройках единицы прописываются. А арендаторы - они вообще поголовно все прописаны на своих малых родинах.

Но живут то они в Киеве, и создают спрос (свой или инвестиционный- чтобы ктото купил и им сдал в аренду) именно на КРЖН.
Серж вон прописал в Х-области, но деньги оставляет (в виде аренды, а возможно и в виде покупки) - именно на КРЖН.
Аирмакс чето тоже не на Поскоте арендует/покупает. Хотя по документам одесит.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:03

За август +1195 ( с начала года +1557 )
Приехало 701 ( с начала года +2024 )
Естественный прирост +494 ( с начала года -467 )

-----

По Украине
Численность на 1 сентября 41976189
За 8 месяцев -177012
Природное сокращение с начала года -187046
Миграционный прирост +10034


Число понаехов которые купили квартиры с начала года 2024 - кто же купил остальные квартиры ? - Остальные квартиры купили киевляне, которые уже имеют крышу над головой. То есть спрос греют перекупы и лендлорды.

Дальше мысль продолжать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:17

  zzzzzz написав:
За август +1195 ( с начала года +1557 )
Приехало 701 ( с начала года +2024 )
Естественный прирост +494 ( с начала года -467 )

-----

По Украине
Численность на 1 сентября 41976189
За 8 месяцев -177012
Природное сокращение с начала года -187046
Миграционный прирост +10034


Число понаехов которые купили квартиры с начала года 2024 - кто же купил остальные квартиры ? - Остальные квартиры купили киевляне, которые уже имеют крышу над головой. То есть спрос греют перекупы и лендлорды.

Дальше мысль продолжать ?


Бред говорите. Где фиксируется, сколько квартир купили понаехи?

Где фиксируется сколько вообще квартир (имущественных прав) продали застройщики? Нет такой статистики.

Вы шо, реально верите, что за 25 лет население Киева почти не изменилось (как это показывает статистика)??
У меня живет куча арендаторов, и только у 1 киевская прописка. Вот вам реальная статистика.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:26

  zzzzzz написав:
За август +1195 ( с начала года +1557 )
Приехало 701 ( с начала года +2024 )
Естественный прирост +494 ( с начала года -467 )

-----

По Украине
Численность на 1 сентября 41976189
За 8 месяцев -177012
Природное сокращение с начала года -187046
Миграционный прирост +10034


Число понаехов которые купили квартиры с начала года 2024 - кто же купил остальные квартиры ? - Остальные квартиры купили киевляне, которые уже имеют крышу над головой. То есть спрос греют перекупы и лендлорды.

Дальше мысль продолжать ?

Никто не знает даже приблизительно сколько купили понаехи. Никто такую статистику не ведет и вести ее невозможно. У меня, например, купили... гости из Донецка. Я тоже до сих пор в Одессе прописан. Ребенок с женой вообще бомжи.
Ни о чем эта статистика, я же вам уже объяснял.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А может быть конспирологическая версия ракеты? На днях, говорила с чужим риелтором, почти дословно: "цена резко выросла тогда, когда началась укрепляться гривна".
Может кто то паркует наличку в недвигу? (тапками не кидать, см подпись)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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