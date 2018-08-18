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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2193219421952196

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:37

  airmax78 написав:Ребенок с женой вообще бомжи


А вот это не по людски как-то, Макс. Особенно ребенка жалко. Мне всегда жалко детей.

ЗЫ подозреваю, любовницу вы тоже не балуете...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:38

Макс, ты же перекуп. А про перкупов я написал. Квартиры пркупают перекупы. Киевляне или из других городов.
Посмотрите миграционное движение за прошлые годы. Было больше миграции.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:39

Почему официальное население Киева не растет так как всякие Бучи, Ирпени ???
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 35899
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Подякував: 3486 раз.
Подякували: 7723 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:57

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Ребенок с женой вообще бомжи


ЗЫ подозреваю, любовницу вы тоже не балуете...

"Це далеко за межами моїх можливостей"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:58

  zzzzzz написав:Макс, ты же перекуп. А про перкупов я написал. Квартиры пркупают перекупы. Киевляне или из других городов.
Посмотрите миграционное движение за прошлые годы. Было больше миграции.

Да какой я перекуп? Я всегда только "для жизни" покупаю.
airmax78
 
Повідомлень: 32302
З нами з: 25.10.12
Подякував: 825 раз.
Подякували: 3737 раз.
 
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  #<1 ... 2193219421952196
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