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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лис, 2019 00:37
airmax78 написав:
Ребенок с женой вообще бомжи
А вот это не по людски как-то, Макс. Особенно ребенка жалко. Мне всегда жалко детей.
ЗЫ подозреваю, любовницу вы тоже не балуете...
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investorkiev
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:38
Макс, ты же перекуп. А про перкупов я написал. Квартиры пркупают перекупы. Киевляне или из других городов.
Посмотрите миграционное движение за прошлые годы. Было больше миграции.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:39
Почему официальное население Киева не растет так как всякие Бучи, Ирпени ???
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:57
investorkiev написав: airmax78 написав:
Ребенок с женой вообще бомжи
ЗЫ подозреваю, любовницу вы тоже не балуете...
"Це далеко за межами моїх можливостей"(с)
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airmax78
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:58
zzzzzz написав:
Макс, ты же перекуп. А про перкупов я написал. Квартиры пркупают перекупы. Киевляне или из других городов.
Посмотрите миграционное движение за прошлые годы. Было больше миграции.
Да какой я перекуп? Я всегда только "для жизни" покупаю.
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airmax78
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