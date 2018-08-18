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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лис, 2019 00:37
airmax78 написав:
Ребенок с женой вообще бомжи
А вот это не по людски как-то, Макс. Особенно ребенка жалко. Мне всегда жалко детей.
ЗЫ подозреваю, любовницу вы тоже не балуете...
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:38
Макс, ты же перекуп. А про перкупов я написал. Квартиры пркупают перекупы. Киевляне или из других городов.
Посмотрите миграционное движение за прошлые годы. Было больше миграции.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:39
Почему официальное население Киева не растет так как всякие Бучи, Ирпени ???
Живите своим умом!
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:57
investorkiev написав: airmax78 написав:
Ребенок с женой вообще бомжи
ЗЫ подозреваю, любовницу вы тоже не балуете...
"Це далеко за межами моїх можливостей"(с)
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:58
zzzzzz написав:
Макс, ты же перекуп. А про перкупов я написал. Квартиры пркупают перекупы. Киевляне или из других городов.
Посмотрите миграционное движение за прошлые годы. Было больше миграции.
Да какой я перекуп? Я всегда только "для жизни" покупаю.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 02:05
у меня все квартиранті котріе жили рано или поздно покупали квартирі
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Додано: Суб 02 лис, 2019 08:13
investorkiev написав:
Оттуда же, Серж, вот как можно было прокрутиться, цифры ваши.
резко выросло предложение так называемых инвестиционных квартир. То есть выпкупленных инвесторами квартир в еще недостроенных домах.
"Люди продают по двум причинам. Во-первых, многие вложили деньги в квадратные метры еще на этапе котлована, а сейчас, когда объект достраивается, уже неплохо заработали. Скажем, если человек потратил 50 тысяч долларов, то уже может поднять сверху не меньше 30 тысяч.
Может они не "неплохо заработали", а "спасаются с тонущего корабля за любую цену пока не поздно"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 02 лис, 2019 08:18
airmax78 написав: Vlad442 написав:
Тут многие еще не поняли, что это больной человек. Не глупый, но с возрастом психика пошла в разнос. Я не психиатр, но заметно. Мании, навязчивые идеи, фантазии, ложь, пренебрежение моралью, сначала все как будто понарошку, с краю, но черта пересекается.
С возрастом будет ухудшаться. Еще 5 лет назад диагноз не прослеживался.
Дохтур Ким нас покинул, но замена нашлась. Быстро скажите: это ведь вы Сомилитарку диагноз ставили? А то я буду мучиться весь день.
Я слежу за вами.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 09:30
Щодо демографічної ситуації Київської області у січні–серпні 2019 році
Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 вересня 2019 року становила 1 мільйон 776 тисяч жителів, 62% яких мешкало у містах та селищах міського типу, а 38% – у сільській місцевості.
За січень–серпень 2019 року населення Київщини збільшилося на 8098 осіб. Збільшення чисельності населення області відбулося виключно за рахунок міграційного приросту – 17941 особа. Водночас зафіксовано природне скорочення населення – 9843 особи.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 49 живонароджених.
А теперь сравниваем с Киевом.
Сичень-серпень.
Прирост населения +1557
За счет миграции прирост +2024
Естественный прирост отрицательный -467
Возьмем отдельные данные по городам-спутникам Киева.
Ирпень
Прирост населения +2935
Прирост за счет миграции +3137
Естественный прирост отрицательный -202
Киево-святошинский район
Прирост населения +7445
Прирост за счет миграции +7951
Естественный прирост отрицательный -506
Бровары
Прирост населения +1249
Прирост за счет миграции +1550
Естественный прирост отрицательный -301
Борисполь
Прирост населения +557
Прирост за счет миграции +668
Естественный прирост отрицательный -111
---------------
А теперь посмотрите, динамика Киева немного лучше чем у Броваров, разница всего на 300 человек.
Так кто же покупает квартиры в Киеве, повторяю свой вопрос ??????
-----------
Если для кого-то очень болезненен будет ответ, могу помочь. Квартиру покупают киевляне ( и для себя, и для лендлордизма ) Хотя каждый киевлянин который купил новую квартиру, но при этом не продал старую,а начал её сдавать или просто оставил закрытой уже по определению считается лендлордом или спекулем-перекупом.
Получается что численность Киева растет значительно ниже чем численность квартир в Киеве.
Макс сделал хорошее напоминание сравневнением с мацквой, там рост цен поддерживается сильным миграционным приростом, а у нас ????????????????????
Живите своим умом!
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Додано: Суб 02 лис, 2019 09:31
Вкладчик1234 написав: investorkiev написав:
Оттуда же, Серж, вот как можно было прокрутиться, цифры ваши.
резко выросло предложение так называемых инвестиционных квартир. То есть выпкупленных инвесторами квартир в еще недостроенных домах.
"Люди продают по двум причинам. Во-первых, многие вложили деньги в квадратные метры еще на этапе котлована, а сейчас, когда объект достраивается, уже неплохо заработали. Скажем, если человек потратил 50 тысяч долларов, то уже может поднять сверху не меньше 30 тысяч.
Может они не "неплохо заработали", а "спасаются с тонущего корабля за любую цену пока не поздно"?
Может быть, но по крайней мере имеют +50% заработок в валюте, что совсем неплохо.
Жаль тех людей, которые имели катлеты, но не пролезли в форточку возможностей.
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