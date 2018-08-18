Додано: Суб 02 лис, 2019 09:30

Щодо демографічної ситуації Київської області у січні–серпні 2019 році

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 вересня 2019 року становила 1 мільйон 776 тисяч жителів, 62% яких мешкало у містах та селищах міського типу, а 38% – у сільській місцевості.



За січень–серпень 2019 року населення Київщини збільшилося на 8098 осіб. Збільшення чисельності населення області відбулося виключно за рахунок міграційного приросту – 17941 особа. Водночас зафіксовано природне скорочення населення – 9843 особи.



Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 49 живонароджених.

А теперь сравниваем с Киевом.Сичень-серпень.Прирост населения +1557За счет миграции прирост +2024Естественный прирост отрицательный -467Возьмем отдельные данные по городам-спутникам Киева.ИрпеньПрирост населения +2935Прирост за счет миграции +3137Естественный прирост отрицательный -202Киево-святошинский районПрирост населения +7445Прирост за счет миграции +7951Естественный прирост отрицательный -506БроварыПрирост населения +1249Прирост за счет миграции +1550Естественный прирост отрицательный -301БориспольПрирост населения +557Прирост за счет миграции +668Естественный прирост отрицательный -111---------------А теперь посмотрите, динамика Киева немного лучше чем у Броваров, разница всего на 300 человек.Так кто же покупает квартиры в Киеве, повторяю свой вопрос ??????-----------Если для кого-то очень болезненен будет ответ, могу помочь. Квартиру покупают киевляне ( и для себя, и для лендлордизма ) Хотя каждый киевлянин который купил новую квартиру, но при этом не продал старую,а начал её сдавать или просто оставил закрытой уже по определению считается лендлордом или спекулем-перекупом.Получается что численность Киева растет значительно ниже чем численность квартир в Киеве.Макс сделал хорошее напоминание сравневнением с мацквой, там рост цен поддерживается сильным миграционным приростом, а у нас ????????????????????