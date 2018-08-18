Додано: Суб 02 лис, 2019 09:49

investorkiev написав: Почему квартиры не пустуют, если как вы говорите никто в Киев не едет? Почему квартиры не пустуют, если как вы говорите никто в Киев не едет?

Где я написал что в Киев никто не едет ?Не нужно манипуляций. Тема моего поста -Если квартиры покупали бы понаехи, это бы отражалось в статистике, и для этого я првел пример по Киевской области, Ирпеню, Броварам,Борисполю и Киево-Святошинскому району.Да там квартиры покупают понаехи, но при этом там тоже жесткая отрицательная рождаемость. Прирост жителей держится за счет миграции. Но там хоть покупают квартиры понаехи, а в Киеве нет.Любой рост цены должен иметь под собой базу, тогда этот рост устойчивый.Если нет базы для рост,это пузырь.Рост цен должен быть подтвержден ростом численности населения - А ЕГО НЕТ !!!!Ну будут киевляне продолжать покупать все больше новых квартир, при этом старые квартиры никуда же не исчезают. А что будет когда покупки приостановятся ??? Кому продавать излишек квартир ????