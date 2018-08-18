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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2195219621972198>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:32

  investorkiev написав:Сейчас мы готовимся наблюдать «парад планет» - факторы дорожая совпадут в одной точке, в 2020.
Эти факторы:
1) остановка строек
2) ипотека
А тут еще и ревальвация добавилась.

Что еще забыл?
Ах да, рынок земли!

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А айти топливо не подходит?))
Хотя это скорее канистра для подливания уже на орбите.

  vhata написав:А может быть конспирологическая версия ракеты? На днях, говорила с чужим риелтором, почти дословно: "цена резко выросла тогда, когда началась укрепляться гривна".
Может кто то паркует наличку в недвигу? (тапками не кидать, см подпись)
А в чем тут конспирология?
Цены на первичную недвижимость всегда формировались в гривнах, то что мы называем их в долларах это обман самих себя. Любая девальвация обрушает цены в долларах, а любое укрепление - повышает.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зед, погуглите «косвенное определение численности населения».

Выйдете на улицу - поспрашивайте людей: коренные они киевляне или нет. Спросите таксиста, парикхмахера своего, маникюршу, стоматолога, консьержку в доме, если вы работаете в коллективе - коллег. И увидите, что 50% это приезжие.

Почему квартиры не пустуют, если как вы говорите никто в Киев не едет? Почему однушки у метро сдаются за 24-48 часов, и арендаторы - это понаехи? Откуда они берутся? Как они отражаются в вашей статистике
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:37

  investorkiev написав:
  Вкладчик1234 написав:
  investorkiev написав:Оттуда же, Серж, вот как можно было прокрутиться, цифры ваши.


резко выросло предложение так называемых инвестиционных квартир. То есть выпкупленных инвесторами квартир в еще недостроенных домах.

"Люди продают по двум причинам. Во-первых, многие вложили деньги в квадратные метры еще на этапе котлована, а сейчас, когда объект достраивается, уже неплохо заработали. Скажем, если человек потратил 50 тысяч долларов, то уже может поднять сверху не меньше 30 тысяч.

Может они не "неплохо заработали", а "спасаются с тонущего корабля за любую цену пока не поздно"?

Может быть, но по крайней мере имеют +50% заработок в валюте, что совсем неплохо.

До момента фиксации прибыли, они имеют не "+50% заработка в валюте", а "хотелку фиксации +50% заработка в валюте"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:38

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1

Помимо демографии надо смотреть ещё на количество квартир.
На самом деле их не так уж и много добавляется. И многие квартиры берутся для того что бы банально улучшить жилищные условия существующей семьи, от чего население не вырастет.
Хорошим индикатором населения города есть ещё пассажиропоток в метро.
http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1016&lang=1
Он не растёт.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:44

  investorkiev написав:Зед, погуглите «косвенное определение численности населения».

Выйдете на улицу - поспрашивайте людей: коренные они киевляне или нет. Спросите таксиста, парикхмахера своего, маникюршу, стоматолога, консьержку в доме, если вы работаете в коллективе - коллег. И увидите, что 50% это приезжие.

Почему квартиры не пустуют, если как вы говорите никто в Киев не едет? Почему однушки у метро сдаются за 24-48 часов, и арендаторы - это понаехи? Откуда они берутся? Как они отражаются в вашей статистике

Проблема в том, что теперь в Кийове всё меньше и меньше факторов держит выходцев из ближнего и дальнего "столичного округа". И эти выходцы из Белых Церквей и прочих Коростеней берут билет до Кийова, чтоб сделать пересадку дальше на Запад.

Если раньше "Кyiv not Kiev" был конечной станцией - то теперь стал просто станцией "Пятихатки-Стикова"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:49

  Вкладчик1234 написав:
  investorkiev написав:Зед, погуглите «косвенное определение численности населения».

Выйдете на улицу - поспрашивайте людей: коренные они киевляне или нет. Спросите таксиста, парикхмахера своего, маникюршу, стоматолога, консьержку в доме, если вы работаете в коллективе - коллег. И увидите, что 50% это приезжие.

Почему квартиры не пустуют, если как вы говорите никто в Киев не едет? Почему однушки у метро сдаются за 24-48 часов, и арендаторы - это понаехи? Откуда они берутся? Как они отражаются в вашей статистике

Проблема в том, что теперь в Кийове всё меньше и меньше факторов держит выходцев из ближнего и дальнего "столичного округа". И эти выходцы из Белых Церквей и прочих Коростеней берут билет до Кийова, чтоб сделать пересадку дальше на Запад.

Если раньше "Кyiv not Kiev" был конечной станцией - то теперь стал просто станцией "Пятихатки-Стикова"


Тоесть, вы рекомендуете переходить на посуточную аренду?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:49

  investorkiev написав:Почему квартиры не пустуют, если как вы говорите никто в Киев не едет?

Где я написал что в Киев никто не едет ?

Не нужно манипуляций. Тема моего поста - кто покупает квартиры в Киеве ?

Если квартиры покупали бы понаехи, это бы отражалось в статистике, и для этого я првел пример по Киевской области, Ирпеню, Броварам,Борисполю и Киево-Святошинскому району.

Да там квартиры покупают понаехи, но при этом там тоже жесткая отрицательная рождаемость. Прирост жителей держится за счет миграции. Но там хоть покупают квартиры понаехи, а в Киеве нет.

Любой рост цены должен иметь под собой базу, тогда этот рост устойчивый.Если нет базы для рост,это пузырь.
Рост цен должен быть подтвержден ростом численности населения - А ЕГО НЕТ !!!!
Ну будут киевляне продолжать покупать все больше новых квартир, при этом старые квартиры никуда же не исчезают. А что будет когда покупки приостановятся ??? Кому продавать излишек квартир ????
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

База роста цен сейчас это сокращение количества строек с одной стороны и ревальвация грн с другой стороны.
Год назад у меня был пяток объектов на выбор, сейчас один два.. Вот и все.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:55

  investorkiev написав:Тоесть, вы рекомендуете переходить на посуточную аренду?

Я не могу предлагать. Каждый сам решает.
Это зависит от количества объектов, и возможности администрирования
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 10:19

  Santehnik написав:База роста цен сейчас это сокращение количества строек с одной стороны и ревальвация грн с другой стороны.
Год назад у меня был пяток объектов на выбор, сейчас один два.. Вот и все.


Тут нет никакой определенной статистики. Сколько в Киеве сейчас строек 100,200 ?
А сколько было год назад ?
Стройки есть, и они строят новые квартиры. В массовом сегменте только Укрбуд и Оркада затупили, но их нишу легко займет тот-же Укрбуд и Интергал. Стройки будут строить, а вот кто это все будет покупать........

П.С. Спасибо за подсказку с пассажирскими перевозками. Реально круто.
Посмотрел данные от дрежстата Киева за 2018 и 2019 года, сплошное падение.
Кол-во перевезенных пассажиров по Киеву
падение в 2018 -8%
2019 падение уже -12%
Живите своим умом!
zzzzzz
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