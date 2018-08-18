Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vhata написав:А может быть конспирологическая версия ракеты? На днях, говорила с чужим риелтором, почти дословно: "цена резко выросла тогда, когда началась укрепляться гривна". Может кто то паркует наличку в недвигу? (тапками не кидать, см подпись)
А в чем тут конспирология? Цены на первичную недвижимость всегда формировались в гривнах, то что мы называем их в долларах это обман самих себя. Любая девальвация обрушает цены в долларах, а любое укрепление - повышает.
Зед, погуглите «косвенное определение численности населения».
Выйдете на улицу - поспрашивайте людей: коренные они киевляне или нет. Спросите таксиста, парикхмахера своего, маникюршу, стоматолога, консьержку в доме, если вы работаете в коллективе - коллег. И увидите, что 50% это приезжие.
Почему квартиры не пустуют, если как вы говорите никто в Киев не едет? Почему однушки у метро сдаются за 24-48 часов, и арендаторы - это понаехи? Откуда они берутся? Как они отражаются в вашей статистике
investorkiev написав:Оттуда же, Серж, вот как можно было прокрутиться, цифры ваши.
резко выросло предложение так называемых инвестиционных квартир. То есть выпкупленных инвесторами квартир в еще недостроенных домах.
"Люди продают по двум причинам. Во-первых, многие вложили деньги в квадратные метры еще на этапе котлована, а сейчас, когда объект достраивается, уже неплохо заработали. Скажем, если человек потратил 50 тысяч долларов, то уже может поднять сверху не меньше 30 тысяч.
Может они не "неплохо заработали", а "спасаются с тонущего корабля за любую цену пока не поздно"?
Может быть, но по крайней мере имеют +50% заработок в валюте, что совсем неплохо.
До момента фиксации прибыли, они имеют не "+50% заработка в валюте", а "хотелку фиксации +50% заработка в валюте"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Помимо демографии надо смотреть ещё на количество квартир. На самом деле их не так уж и много добавляется. И многие квартиры берутся для того что бы банально улучшить жилищные условия существующей семьи, от чего население не вырастет. Хорошим индикатором населения города есть ещё пассажиропоток в метро. http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1016&lang=1 Он не растёт.
investorkiev написав:Зед, погуглите «косвенное определение численности населения».
Выйдете на улицу - поспрашивайте людей: коренные они киевляне или нет. Спросите таксиста, парикхмахера своего, маникюршу, стоматолога, консьержку в доме, если вы работаете в коллективе - коллег. И увидите, что 50% это приезжие.
Почему квартиры не пустуют, если как вы говорите никто в Киев не едет? Почему однушки у метро сдаются за 24-48 часов, и арендаторы - это понаехи? Откуда они берутся? Как они отражаются в вашей статистике
Проблема в том, что теперь в Кийове всё меньше и меньше факторов держит выходцев из ближнего и дальнего "столичного округа". И эти выходцы из Белых Церквей и прочих Коростеней берут билет до Кийова, чтоб сделать пересадку дальше на Запад.
Если раньше "Кyiv not Kiev" был конечной станцией - то теперь стал просто станцией "Пятихатки-Стикова"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
investorkiev написав:Зед, погуглите «косвенное определение численности населения».
Выйдете на улицу - поспрашивайте людей: коренные они киевляне или нет. Спросите таксиста, парикхмахера своего, маникюршу, стоматолога, консьержку в доме, если вы работаете в коллективе - коллег. И увидите, что 50% это приезжие.
Почему квартиры не пустуют, если как вы говорите никто в Киев не едет? Почему однушки у метро сдаются за 24-48 часов, и арендаторы - это понаехи? Откуда они берутся? Как они отражаются в вашей статистике
Проблема в том, что теперь в Кийове всё меньше и меньше факторов держит выходцев из ближнего и дальнего "столичного округа". И эти выходцы из Белых Церквей и прочих Коростеней берут билет до Кийова, чтоб сделать пересадку дальше на Запад.
Если раньше "Кyiv not Kiev" был конечной станцией - то теперь стал просто станцией "Пятихатки-Стикова"
Тоесть, вы рекомендуете переходить на посуточную аренду?
investorkiev написав:Почему квартиры не пустуют, если как вы говорите никто в Киев не едет?
Где я написал что в Киев никто не едет ?
Не нужно манипуляций. Тема моего поста - кто покупает квартиры в Киеве ?
Если квартиры покупали бы понаехи, это бы отражалось в статистике, и для этого я првел пример по Киевской области, Ирпеню, Броварам,Борисполю и Киево-Святошинскому району.
Да там квартиры покупают понаехи, но при этом там тоже жесткая отрицательная рождаемость. Прирост жителей держится за счет миграции. Но там хоть покупают квартиры понаехи, а в Киеве нет.
Любой рост цены должен иметь под собой базу, тогда этот рост устойчивый.Если нет базы для рост,это пузырь. Рост цен должен быть подтвержден ростом численности населения - А ЕГО НЕТ !!!! Ну будут киевляне продолжать покупать все больше новых квартир, при этом старые квартиры никуда же не исчезают. А что будет когда покупки приостановятся ??? Кому продавать излишек квартир ????
Santehnik написав:База роста цен сейчас это сокращение количества строек с одной стороны и ревальвация грн с другой стороны. Год назад у меня был пяток объектов на выбор, сейчас один два.. Вот и все.
Тут нет никакой определенной статистики. Сколько в Киеве сейчас строек 100,200 ? А сколько было год назад ? Стройки есть, и они строят новые квартиры. В массовом сегменте только Укрбуд и Оркада затупили, но их нишу легко займет тот-же Укрбуд и Интергал. Стройки будут строить, а вот кто это все будет покупать........
П.С. Спасибо за подсказку с пассажирскими перевозками. Реально круто. Посмотрел данные от дрежстата Киева за 2018 и 2019 года, сплошное падение. Кол-во перевезенных пассажиров по Киеву падение в 2018 -8% 2019 падение уже -12%