Так где же все понаехи ?
январь-сентябрь 2019
2018
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Додано: Суб 02 лис, 2019 10:22
Падение кол-ва перевезенный пассажиров на 12% ( рост перевозок от авиции +18% но там кол-во пассажиров маленькое)
Так где же все понаехи ?
январь-сентябрь 2019
2018
Живите своим умом!
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:42
А потом Влад рассказывает, что это я живу в каком-то своем выдуманном мире.
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:04
Та шо ж вы статистику по стране тулите?
Понятно что 30% уже уехало, не только вымершие села, уже вымершие города есть.
Вы давайте статистику по Киеву. Сколько было и сколько стало, в динамике лет за 5 посмотрите
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:10
Статистики на самом деле реально нет, тут нужно или заняться и всерьез посчитать, или просто свои субъективные ощущения рассматривать.
Отвалилась не только Аркада и Укрбуд, а и например КМБ. У них сейчас нет объектов которые будут построеные во вменяемые временные рамки. Абрикос например начали продавать в феврале, а сейчас там до сих пор на уровне котлована колупаются. Отрада и Радужный - ну совсем грустные объекты по своей локации. Тот кто казалось бы должен задавать тренд сейчас строит полтора объекта где-то на задворках. Хотя понятное дело что КМБ просто дерибанят и у них ничего адекватного и не будет, но даже у Bud кроме Салюта за год ничего не появилось, но Салют будет построен черти когда.
У Саги за год только лес под Бориспольской и тот со стартом сильно тянули.
У Дим за год только многострадальный парклейк в области, а в городе Лаки Ленд уже третий месяц переносят старт продаж.
Перфект групп ничего не стартонули и даже вышли с Вудстории и отдали её на растерзание ДБК которая пытается там панельный дом построить теперь.
Тоесть я субъективно это вижу так - текущие застройщики заканчивают свои объекты, ценник на них растёт по мере готовности объектов, а новые не стартуются вообще, либо стартуются с ценами на уровне текущих объектов и сроками сдачи в космосе. Вот и получается что год назад тебе предлагали квартиру в скажем Сырецких садах за 23к грн квадрат и обещаниями сдать через год и ты воротил носом, а теперь тебе за эту же гривну предлагают лишь котлован или какой-то начальный этап стройки...
А по росту цен, то на мой взгляд рост цен за год - 10% в гривне.
В августе 2018 года я всерьез рассматривал Одесский бульвар. Ценник минимальный, 1.5 км до действующего метро, строят достаточно быстро. Тогда там была цена от 14 до 15 тыс за квадрат и широкий выбор вариантов. Сейчас можно взять в том же доме который стал на год ближе к готовности за 15500, но вариантов буквально пару штук осталось не на верхних этажах. Например вот:
Тоесть то что тогда стоило 640к, сейчас можно взять 700к. Можно было деньги на год на депозит кинуть и еще и в плюсе остаться. Единственное что тогда были варианты с небольшим метражом, то сейчас такой метраж есть лишь в следующих домах.
Ценник на следующие дома 15-15,5к сейчас против 14-15к тогда, тоесть рост мягко говоря несущественный.
Варшавский плюс с окнами не во двор год назад стоил 18135, сейчас похожая планировка с окнами не во двор 19500 в следующем доме при аналогичных сроках инвестиции (2 года).
Моя любимая Республика:
11.2018 - 907$ квадрат (черная пятница) => ₴ 25396
02.2019 - 950$ квадрат => ₴ 25650
07.2019 - 1067$ квадрат => ₴ 27415
09.2019 - 1205$ => ₴ 29522
Даже у Республики не смотря на почти полное отсутствие конкурентов в этом сегменте рост в гривнах получился около 15%, а основным драйвером роста стала достройка первой очереди и соответствующий маркетинг. Правда Республика сейчас сделала хитрее и стали продавать квартиры большим метражом. Год назад у них норма была 36-38 метров, то сейчас 41-42 метра, поэтому цена "входа" выросла за счет роста квадратуры.
На доллары я не вижу смысла смотреть вообще, он не учавствует в формировании цены.
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, как это нет статистики?
На Лун.юа есть статистика по количеству строек. Есть даже индекс строительных кранов.
Держстат четко фиксирует кол-во введеных метров по Киеву, ежеквартально. В 2018 году было падение 30% к 2017. В 2019 будет еще меньше чем в 2018.
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:21
Это по Киеву. Не по Украине, не по Киевской области, а именно по Киеву.
Живите своим умом!
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Приехал на машине в Украину. Киев - это мрак. Дороги ужасные, никто никого не пропускает, на выезде пробка из-за набирающих попутчиков со второго ряда. Пыль, грязь. Цены как в Польше. Хочется поскорее домой уехать.
Особенно повеселил ЖК Оптимисто в Чабанах с окнами на одесскую трассу.
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:30
Статистика по кол-ву строек.
Заявленная сдача в эксплуатацию 2019 - 116
2020 - 102
2021+ 81
Живите своим умом!
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:37
Фубля. Я понимаю что уехать в эмиграцию можно и, даже, наверное, нужно. Но называть Польшу своим домом.... это че-то совсем. Так даже Андрюха Бульба не догадался бы сказать. А поляки ему и панночку подогнали и должность руководящую и шмоток ярких. Фу.
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:42
Ниче, недельку поживете - пообвыкнитесь). Но с машины лучше слезть, несмотря на то что город ну вообще нифига не для пешеходов, за рулем в Киеве патриотизм, да и вообще человеколюбие, пропадает напрочь, хочется танк и всех давить, а заодно и МАФы прихватить.
А Польша у Вас дом наверное только тогда, когда Вы на украинском форуме пишите? Плох тот украинский поляк который не мечтает о Германии .
Востаннє редагувалось LordEmerald в Суб 02 лис, 2019 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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