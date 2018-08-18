Додано: Суб 02 лис, 2019 11:10

Тут нет никакой определенной статистики. Сколько в Киеве сейчас строек 100,200 ?

А сколько было год назад ?

Стройки есть, и они строят новые квартиры. В массовом сегменте только Укрбуд и Оркада затупили, но их нишу легко займет тот-же Укрбуд и Интергал. Стройки будут строить, а вот кто это все будет покупать........

Статистики на самом деле реально нет, тут нужно или заняться и всерьез посчитать, или просто свои субъективные ощущения рассматривать.Отвалилась не только Аркада и Укрбуд, а и например КМБ. У них сейчас нет объектов которые будут построеные во вменяемые временные рамки. Абрикос например начали продавать в феврале, а сейчас там до сих пор на уровне котлована колупаются. Отрада и Радужный - ну совсем грустные объекты по своей локации. Тот кто казалось бы должен задавать тренд сейчас строит полтора объекта где-то на задворках. Хотя понятное дело что КМБ просто дерибанят и у них ничего адекватного и не будет, но даже у Bud кроме Салюта за год ничего не появилось, но Салют будет построен черти когда.У Саги за год только лес под Бориспольской и тот со стартом сильно тянули.У Дим за год только многострадальный парклейк в области, а в городе Лаки Ленд уже третий месяц переносят старт продаж.Перфект групп ничего не стартонули и даже вышли с Вудстории и отдали её на растерзание ДБК которая пытается там панельный дом построить теперь.Тоесть я субъективно это вижу так - текущие застройщики заканчивают свои объекты, ценник на них растёт по мере готовности объектов, а новые не стартуются вообще, либо стартуются с ценами на уровне текущих объектов и сроками сдачи в космосе. Вот и получается что год назад тебе предлагали квартиру в скажем Сырецких садах за 23к грн квадрат и обещаниями сдать через год и ты воротил носом, а теперь тебе за эту же гривну предлагают лишь котлован или какой-то начальный этап стройки...А по росту цен, то на мой взгляд рост цен за год - 10% в гривне.В августе 2018 года я всерьез рассматривал Одесский бульвар. Ценник минимальный, 1.5 км до действующего метро, строят достаточно быстро. Тогда там была цена от 14 до 15 тыс за квадрат и широкий выбор вариантов. Сейчас можно взять в том же доме который стал на год ближе к готовности за 15500, но вариантов буквально пару штук осталось не на верхних этажах. Например вот:Тоесть то что тогда стоило 640к, сейчас можно взять 700к. Можно было деньги на год на депозит кинуть и еще и в плюсе остаться. Единственное что тогда были варианты с небольшим метражом, то сейчас такой метраж есть лишь в следующих домах.Ценник на следующие дома 15-15,5к сейчас против 14-15к тогда, тоесть рост мягко говоря несущественный.Варшавский плюс с окнами не во двор год назад стоил 18135, сейчас похожая планировка с окнами не во двор 19500 в следующем доме при аналогичных сроках инвестиции (2 года).Моя любимая Республика:11.2018 - 907$ квадрат (черная пятница) => ₴ 2539602.2019 - 950$ квадрат => ₴ 2565007.2019 - 1067$ квадрат => ₴ 2741509.2019 - 1205$ => ₴ 29522Даже у Республики не смотря на почти полное отсутствие конкурентов в этом сегменте рост в гривнах получился около 15%, а основным драйвером роста стала достройка первой очереди и соответствующий маркетинг. Правда Республика сейчас сделала хитрее и стали продавать квартиры большим метражом. Год назад у них норма была 36-38 метров, то сейчас 41-42 метра, поэтому цена "входа" выросла за счет роста квадратуры.На доллары я не вижу смысла смотреть вообще, он не учавствует в формировании цены.