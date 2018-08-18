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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 лис, 2019 11:42
zzzzzz написав: investorkiev написав: zzzzzz написав:
Падение кол-ва перевезенный пассажиров на 12% ( рост перевозок от авиции +18% но там кол-во пассажиров маленькое)
Так где же все понаехи ?
январь-сентябрь 2019
Та шо ж вы статистику по стране тулите?
Понятно что 30% уже уехало, не только вымершие села, уже вымершие города есть.
Вы давайте статистику по Киеву. Сколько было и сколько стало, в динамике лет за 5 посмотрите
Это по Киеву. Не по Украине, не по Киевской области, а именно по Киеву.
Мне кажется, что пока не будет электронного билета и нормального учета пассажиров - эта статистика будет ни о чем. Вы же видите: в метро пассажиропоток не падает. Как, как он может падать во всех остальных видах общественного трансплрта, а в метро сохраняться? Ну включайте логику. Просто в метро, в Киеве, самый продвинутый механизм учета пассажиров, по сравнению с другими видами ОТ. Вот и весь секрет.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 11:44
zzzzzz написав:
С начала года за 8 месяцев число киевлян выросло на 1557 человек.
Кто же квартиры покупает ?
У Дубневича, депутата, по декларации 68 квартир и 20 домов
У Мэра Ирпеня было 67 штук
Вспомним Чекалкина, который мог каждый месяц квартиру покупать.
И сколько их еще таких, неизвестных миллионеров, которые не только могут, но и покупают, про запас...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Суб 02 лис, 2019 11:47
zzzzzz написав: investorkiev написав: zzzzzz написав:
Падение кол-ва перевезенный пассажиров на 12% ( рост перевозок от авиции +18% но там кол-во пассажиров маленькое)
Так где же все понаехи ?
январь-сентябрь 2019
Та шо ж вы статистику по стране тулите?
Понятно что 30% уже уехало, не только вымершие села, уже вымершие города есть.
Вы давайте статистику по Киеву. Сколько было и сколько стало, в динамике лет за 5 посмотрите
Это по Киеву. Не по Украине, не по Киевской области, а именно по Киеву.
Мягко говоря странная статистика. Единственное что более-менее, это метро. Падение 0.5% - статпогрешность, может на этот период больше выходных попало.
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investorkiev
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