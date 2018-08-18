Додано: Суб 02 лис, 2019 12:10

investorkiev написав: Все ездят на 3 типах транспорта:

1) свое авто

2) метро

3) маршрутка Все ездят на 3 типах транспорта:1) свое авто2) метро3) маршрутка

В городе 1700 городских маршруток, вместимость каждой - 45 человек. Не стоит переоценивать их роль и недооценивать тралики, автобусы и трамваи.В 2015 году по заказу мирового банка студенты ездили по всему транспорту города и считали сколько людей где заходит и выходит, там есть примерный порядок цифр которого достаточно для оценки ситуации.Почитайте отчет, он конечно за 2015 год, но существенно картина поменялась лишь в том что транспорта (как маршруток так и траликов) стало еще меньше.Вообще тогда офигенную работу проделали, если бы рекомендациям из этого очета следовали - в городе все было бы намного лучше чем сейчес, но эффективные менеджеры с КМДА всё профукали.Там же, кстати, есть карта города с местами деловой активности и карта города с указанием времени транспортной доступности. Изучение этих карт дало бы понимание перспективам КРЖН... особенно делового сектора в Новом Строении. Даже для меня в свое время было сюрпризом что именно там сосредоточена огромная деловая активность. На этом фоне бешеная популярность ФК ФК2 и компании не удивляет.